Telefónica muestra en el MWC su solución para situaciones críticas

Telefónica despliega en su stand en el Mobile World Congress (MWC) una demostración de su evolucionada red de emergencias, seguridad y defensa a partir de tecnologías de uso dual -para el entorno civil y militar-. Esta solución permite desplegar de manera eficiente un completo dispositivo de emergencias para actuar ante situaciones críticas. Esta tecnología liderada por Telefónica facilita los niveles de cobertura, ancho de banda, baja latencia y múltiples conexiones necesarios para restablecer las comunicaciones, coordinar los diversos efectivos y facilitar las labores médicas, a través de diversas etapas y de la mano de distintos partners, todo esto en menos de una hora desde que los equipos pueden acceder al epicentro de la catástrofe.

Jesús Abraham, responsable de Innovación para Defensa y Seguridad de Telefónica España, explica: “Con nuestra actual solución de emergencias, seguridad y defensa, actores como una administración, una empresa de logística o un centro sanitario puede hacer un uso más eficiente de los recursos al combinar todas las tecnologías de las que disponemos en Telefónica”.