Telefónica presenta en Greencities soluciones para ciudades inteligentes

Telefónica participa un año más en el Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana Greencities & SMoving, que celebra desde hoy en Málaga su decimosexta edición. Este encuentro es una referencia para todos los agentes implicados en la construcción de ciudades inteligente y sostenibles. Durante la celebración del foro, Telefónica presentará una sólida propuesta de valor tanto en las dos ponencias en las que estará presente, como en su espacio expositor de 100m².

En esta edición, el Turismo Inteligente será uno de los protagonistas.

De ahí que en el stand haya destinado un espacio a presentar las novedades del Hub de Innovación Turística (HIT), consorcio liderado por Telefónica y conformado por más de 60 empresas españolas asociadas para prestar apoyo y soporte técnico especializado a los Destinos Turísticos. Sus propuestas giran en torno a una mejor gestión de los destinos y recursos turísticos en aras de la competitividad, así como de la experiencia de visitantes y residentes. Para ello ofrece soluciones como el Negocio Turístico, la Digitalización, las Plataformas, el Big Data, la Digitalización de Espacios, las Apps e interacciones turísticas, la accesibilidad, el IoT o la Sostenibilidad.