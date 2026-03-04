Telefónica protege las líneas corporativas con su servicio Seguridad en Red Móvil

El servicio de Seguridad en Red Móvil (SRM) de Telefónica Empresas ha superado los 2 millones de líneas móviles corporativas protegidas, bloqueando más de 926 millones de ataques en 2025 y consolidándose como una pieza clave en la estrategia de ciberdefensa en el entorno empresarial de Telefónica. SRM, desarrollado con la colaboración de Akamai Technologies y Telefónica Tech, actúa directamente desde la red de Telefónica inspeccionando las consultas DNS (Domain Name Systems) para impedir de forma automática el acceso a sitios maliciosos relacionados con phishing -suplantación de identidad-, malware -software malicioso-, botnets -red de robots infectados y controlados en remoto- y virus de similares características. Esta protección masiva, que no requiere la instalación de software en los dispositivos, garantiza a las compañías la continuidad de su actividad evitando el impacto económico asociado a incidentes de ciberseguridad y a la interrupción de sus operaciones.

Desde su lanzamiento en junio de 2022, SRM ya se ha desplegado sobre más de 2 millones de líneas móviles de empresa asociadas a 112.000 clientes, de las que el 37,5% corresponden a grandes corporaciones y a 62,5% son pequeñas y medianas empresas, lo que refleja la creciente sensibilización de las pymes ante el riesgo de ciberataques.

Sólo el año pasado, el servicio de Seguridad en Red Móvil de Telefónica Empresas evitó cerca de 926 millones de ataques, de los cuales 836 millones estuvieron relacionados con infecciones de malware, 51 millones con engaños de phishing y 39,5 millones con botnets. Entre los incidentes más frecuentes se encuentran variantes de malware como Suppobox_v2 y Conficker.B, así como URLs maliciosas de distribución de archivos; campañas de phishing basadas en dominios fraudulentos; e infecciones y tráfico DNS amplificado ligado a redes de bots.

SRM ofrece además un portal web de autogestión completamente intuitivo que permite activar, configurar y administrar el servicio de forma autónoma.