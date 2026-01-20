Cabogata Beach y Cabogata Jardín, dos experiencias únicas para descubrir Cabo de Gata

Cabogata Beach 5* y Cabogata Jardín 4*, establecimientos de Valnest Hotels, se consolidan a nivel nacional como dos referentes del turismo de calidad en la impresionante costa de Almería tras sus recientes reformas, ofreciendo propuestas diferenciadas que combinan descanso, gastronomía y ocio en un entorno natural privilegiado.

El Hotel Cabogata Beach, primer cinco estrellas de la costa almeriense, se ubica en primera línea de playa y ofrece espectaculares vistas al Parque Natural de Cabo de Gata, la Bahía de Almería y el Mar Mediterráneo. Su diseño contemporáneo y minimalista realza la amplitud y la luminosidad de sus habitaciones y suites, totalmente equipadas para garantizar una estancia exclusiva y confortable.

Gracias a su excelente localización, próxima al aeropuerto, al centro de Almería, al campo de Golf Alborán y al propio Parque Natural, el hotel se convierte en el punto de partida ideal para descubrir los principales atractivos de la zona. Sus completas instalaciones incluyen piscinas exteriores con vistas al mar, piscina interior climatizada, spa, sauna y baño turco, además de una variada oferta de actividades deportivas y de ocio tanto en verano como en invierno.

La propuesta gastronómica del Cabogata Beach destaca por su carácter innovador y su cuidada presentación. Espacios como OLÉ Tapas Bar, CITRUS Pool Bar y el restaurante mediterráneo Origen ofrecen al cliente una experiencia culinaria basada en el producto, la tradición y la creatividad, pensada para satisfacer a los paladares más exigentes que acuden para disfrutar y vivir nuevas experiencias.

A tan solo 500 metros del Cabogata Beach y a menos de 50 metros del Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata, el Hotel Cabogata Jardín 4* se posiciona como una opción estratégica tanto para estancias vacacionales como para la organización de eventos corporativos, reuniones y celebraciones de mayor capacidad.

Pistas blandas y tubos para el disfrute de los más pequeños en el Aquapark.

Destaca especialmente su orientación familiar, con amplias zonas acuáticas, dos piscinas y una completa Zona Splash con parques acuáticos y toboganes para todas las edades, sin renunciar al confort y a la calidad del servicio.

La oferta gastronómica del Cabogata Jardín refuerza su carácter dinámico y experiencial, con propuestas como Bella Catrina, que fusiona la cocina italiana y mexicana; Tikki Pool, ideal para disfrutar junto a la piscina; Colonnade, pensada para los más pequeños; y Striker Sports Bar, un espacio orientado para el tiempo de ocio de los adultos y a la retransmisión de distintos eventos deportivos.

Dos hoteles situados en un enclave único de la provincia de Almería, dos estilos complementarios y una misma filosofía: ofrecer experiencias memorables para el cliente en un enclave natural incomparable del Mar Mediterráneo.