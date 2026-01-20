Córdoba, universo de posibilidades

La provincia de Córdoba se abre al visitante como un verdadero universo de posibilidades en el que la capital, con su rico patrimonio histórico, se da la mano con un mundo rural diverso, que transita entre valles y sierras. Un legado cultural y natural sobre el que la Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, planifica una amplia oferta turística con propuestas para todas las estaciones del año, como tendremos oportunidad de mostrar en la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR 2026).

La diversidad es una de las notas características de este amplio territorio, en el que sus siete comarcas trabajan unidas bajo el paraguas común de la marca Córdoba, promovida por la Diputación para conseguir, junto con la capital, presentar al visitante una oferta atractiva que sitúe a la provincia como referente dentro del turismo de interior.

Cultura, patrimonio, naturaleza, etnografía o gastronomía ofrecen recursos en una red única, en la que las administraciones públicas y la iniciativa privada aúnan esfuerzos para lograr el plus de excelencia que buscan los turistas que cada año descubren nuestra tierra.

Hablar de Córdoba nos remite inexorablemente a la capital califal, crisol cultural en el que se fundieron Oriente y Occidente. Un rico patrimonio arquitectónico, fruto del paso de varias civilizaciones por el territorio, que ahora se hace visitable gracias a los trabajos de recuperación de los castillos de nuestros pueblos. Precisamente más de 20 fortalezas forman parte del proyecto ‘Castle Love’ promovido por el Patronato Provincial de Turismo que, después del éxito cosechado el pasado año, en esta anualidad de 2026 se verá reforzado con nuevas iniciativas para continuar con su puesta en valor.

Las seis declaraciones de Patrimonio Mundial (cuatro en la capital y dos en la provincia) son buena muestra de una riqueza en la que también destaca lo intangible. El calendario festivo de la provincia ofrece interesantes propuestas a lo largo del año, con un epicentro destacado en la Semana Santa.

Un legado inmaterial en el que la gastronomía se ha alzado como una de las grandes banderas de la marca Córdoba. Una diversidad que ha convertido a la provincia en un referente dentro de la alta cocina, con profesionales que, utilizando los productos de la tierra y recuperando platos tradicionales, se han hecho un hueco en el panorama gastronómico internacional.

Y, junto a la gastronomía, nuestros grandes tesoros alimentarios. Sin duda, merecen una mención especial los vinos y vinagres de la D.O. Montilla-Moriles, su sistema de criaderas y soleras, y la uva Pedro Ximénez, un fruto autóctono del que nacen algunos de los mejores vinos del mundo, según las más prestigiosas guías del sector.

El enoturismo ha convertido nuestras viñas, bodegas y lagares en una excusa perfecta para conocer los paisajes de una campiña extensa y diversa. Unas tierras a las que también podemos mirar con los ojos del oleoturismo para disfrutar de cortijos blancos que aparecen como guardianes de extensos mares de olivos. Los aceites cordobeses son hoy verdaderos referentes, como atestiguan las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de Priego de Córdoba, Lucena, Montoro-Adamuz y Baena.

Un terreno fértil que ha convertido a la provincia en uno de los principales productores hortofrutícolas de España, sin olvidar, por supuesto, paisajes únicos como las dehesas de Sierra Morena, entre cuyos encinares retozan los cerdos cien por cien ibéricos que se sitúan en la base de una industria cuyos jamones y embutidos están amparados por la D.O. de Los Pedroches

Si algo define a un territorio son sus espacios naturales. En la provincia de Córdoba, la presencia del Guadalquivir marca el eje central acompañado por el gran valle y las campiñas, que hacen de prólogo a los territorios montañosos, con Sierra Morena al norte y la Sierras Subbéticas al sur. Unos espacios naturales que destacan por su belleza y por unos valores que han merecido la declaración de tres parques naturales, a los que sumar otros espacios de gran valor ecológico como los humedales del sur de la provincia, verdadero paraíso para los ornitógolos.

La Córdoba más verde ofrece al visitante rutas en las que perderse a pie, en bicicleta o a caballo, entre las que contamos con Vías Verdes o el Camino Mozárabe de Santiago. Amplios espacios en los que el turismo activo ofrece actividades para los amantes del riesgo como el rafting o la escalada, pero también para quienes opten por el deporte en familia, con rutas de senderismo o las playas interiores de nuestros embalses. Además, es reseñable una oferta de alojamientos y de restauración cada vez más amplia y de mejor calidad, como base para un turismo rural de primer nivel.

La provincia cordobesa cuenta con varias zonas starlight, de norte a sur, que ofrecen unas condiciones óptimas para la observación nocturna de su cielo ya que apenas hay contaminación lumínica, con más del 60 por ciento de sus noches despejadas y la oscuridad de su cielo se equipara a la de muchos observatorios profesionales

La Diputación de Córdoba es una de las fundadoras de la creación y promoción de una red nacional de destinos turísticos en torno al patrimonio minero-industrial del carbón, lo que ayudará al impulso de una zona tan relevante como es la cuenca minera del Guadiato, donde se pondrán en valor recursos turísticos únicos.

El turismo sostenible es una apuesta estratégica de la Diputación de Córdoba. La provincia cuenta con gran cantidad de recursos de un valor indiscutible, pero también es necesaria la vigilancia de la capacidad de carga para mantener un adecuado equilibrio entre su uso como generadores de riqueza para el territorio y la conservación de los mismos para garantizar su preservación para el futuro.

Un destino que aspira a consolidarse como un referente requiere de unas infraestructuras de comunicaciones que igualen a sus expectativas. La provincia puede presumir de contar con tres estaciones de AVE (Córdoba, Puente Genil y Villanueva de Córdoba), importantes vías rápidas como la A-4 y la A-45, que conecta la capital con la Costa del Sol. Todo ello complementado con un aeropuerto que en los últimos meses ha visto ampliada su oferta con la conexión directa a Barcelona, un eje aéreo que une a la provincia con 90 destinos internacionales.

En definitiva, cultura, tradición, patrimonio y vivencias son las fortalezas de la provincia y sobre ellas trabajamos de la mano de nuestros ayuntamientos. Pero, además, en esta nueva andadura que comenzamos nos marcamos como objetivo volver la vista a la capital y a todo lo que representa a nivel de turismo, con la Mezquita como referente, pero también con Medina Azahara y su Salón Rico o las callejas que cobran vida una vez nos adentramos en el barrio de la Judería.