We Love Flamenco 2026: Grandes volúmenes y mangas con personalidad en el quinto día de desfiles

El quinto día de desfiles en We Love Flamenco 2026 confirma que los nuevos tienen tanto o más que aportar a la moda flamenca que las firmas consagradas. En su recta final, la pasarela se convirtió en el escenario donde la nueva ola de diseñadores no sólo ofreció su personal visión del traje regional más a la vanguardia, sino que reivindicó su posición en el mundo de la moda flamenca.

Rafael Leveque, Alicia Suárez, Jose Paco Couture y José Manuel Valencia consolidaron su posición como imprescindibles de esta nueva hornada de diseñadores, mientras que Alejandro Santizo y José Galvañ hicieron su debut en We Love Flamenco. Además, la modelo Laura Grau recibió el galardón a la Mejor Modelo WLF.

El debut de Alejandro Santizo en We Love Flamenco

El desfile de Alejandro Santizo en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

El diseñador debuta en la pasarela celebrando su 15 aniversario en la moda flamenca. Bajo el nombre de 15 años en un suspiro, la colección se mueve entre el trinomio de color más flamenco: rojo, negro y blanco. Los inconfundibles diseños de Santizo dibujana una flamenca muy sensual, con cortes ajustados y faldas muy voluminosas.

Dobles escotes, muy generosos en la espalada, talles muy bajos y mangas y enaguas que parecen claves son la seña de identidad de esta colección. Como es habitual en sus colecciones, el diseñador cierra con una bata de cola de color rojo.

El desfile de Alejandro Santizo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Las mangas como protagonistas en José Galvañ

El desfile de José Galvañ en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

El círculo, la colección que presenta el diseñador, nace del binomio blanco y negro, con pinceladas en rojo y detalles en pedrería en forma de flor. Presenta escotes variados y son las mangas su punto fuerte. En globo, con volantes de capa o jamoneras las mangas son el elemento maximalista de una colección en la que tampoco faltan las faldas voluminosas.

Los talles a la cadera dan paso a faldas evasé en diseños en los que el combo naranja, fucsia y blanco aporta la nota vitalista. Destacan los estampados de claveles en los diseños anaranjados y las propuestas en color mostaza combinada con salmón y motivos patchwork. El diseñador incorpora elementos clásicos como pasacintas y tiras bordadas.

El desfile de José Galvañ en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Flamenca fluida en Rafael Leveque

El desfile de Rafael Leveque en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

En Almargen, el diseñador propone una flamenca de cortes fluidos, talles elevados, con el corte a la cadera y mangas vaporosas. Su flamenca es elegante y se mueve entre los negros y blancos. Los blancos, más voluminosos en las faldas, cuenta con elementos como capitas y detales en calado.

Cuando juega con los verdes y azules propone estampados de flores y algún cuello marinero. Destacan las propuestas en beige y negro, que incorporan discretras flores en 3D en los hombos.

El desfile de Rafael Leveque en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Los elegantes volúmenes de Alicia Suárez

El desfile de Alicia Suárez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

Se ha convertido en una indispensable de la pasarela por su personal visión del traje de flamenca. En Mar de corales, Alicia Suárez juega con sus icónicos volúmenes en faldas y mangas, propone asimetrías en los escotes e incoporpora flecos en mangas y capas, otro de sus sellos de identidad.

Se mueve entre los corales, amarillos y celestes, para rematar con un último bloque en el binomio blanco y negro. En esta colección, además de incorporar un mix de lunares en blanco y negro, añade estampados de cuadros y franjas de colores y lazadas en sus coloridos diseños.

El desfile de Alicia Suárez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Flamenca maximalista en José Paco Couture

El desfile de Jose Paco couture en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Lentejuelas, encajes y flecos, asi arranca la colección de José Paco Couture. Looks de inspiración que dan paso a diseños voluminosos en tonos verdes, azules y fucsias con estampados en dorado. En este primer bloque, juega con los tejidos en satinado y los volantes en cascada desde el hombro o aderezando escotes.

Del maximalismo saturado pasa a los estampados frutales en en diseños más ligeros y midi en los que incorpora cinturones. Una flamenca muy fresquita y primaveral, incluso estival por los estampados, colores e incluso tejidos, es la que propone José Paco Couture en Mecrava.

El desfile de José Paco Couture en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Flamenca muy voluminosa en José Manuel Valencia

El desfile de José Manuel Valencia en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

El diseñador cierra la jornada con la presentación de su colección Sentires. Vuelos desde la cintura conviven con diseños entallados y generosos volúmenes en el bajo, afloran tiras bordadas y como toque de temporada, aparecen faldas y enaguas viveadas en contraste de color.

El desfile de José Manuel Valencia en We Love Flamenco 2026, todas las fotos