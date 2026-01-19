Todas las fotos de los desfiles del quinto día de desfiles de We Love Flamenco 2026

La quinta jornada de desfiles de We Love Flamenco acoge las propuestas de los jóvenes talentos del sector, que aportan su personal visión del traje regional e intentan dejar su impronta.

Diseñadores como Alicia Suárez, Rafael Leveque, José Manuel Valencia o José Paco Couture, plantean una flamenca diferente y con estilo propio. Los volúmenes son protagonistas en sus flamencas, a los que también se suman las dos incorporaciones a la pasarela en esta edición, las de Alejandro Santizo y José Galvañ.

El diseñador celebra su 15 aniversario y lleva sus clásicos rojos por primera vez a We Love Flamenco. Diseños ajustados, propuestas monocromáticas y mucho volumen, así es la apuesta de Santizo para esta temporada.

El diseñador lleva a We Love Flamenco El círculo, una colección en la que el color sirve como hilo conductor. El binomio blanco y negro, los tonos corales y albero y el combo fucsia y rojo (que despunta esta temporada) es la apuesta cromática para su flamenca voluminosa.

El diseñador presenta en Almargen a una flamenca de corte clásico y aire festivo que se gusta en los tejidos vaporosos. Los estampados, de creación propia, son un sello de identidad de Leveque que, para esta colección juega con los claveles y los degradados.

La diseñadora lleva a la pasarela una colección en la que no faltan sus clásicos volúmenes en faldas y mangas. Destacan las asimetrías en el escote, las faldas en nesga y los flecos incorporados a la sisa. Rompe con los amarillos, salmones y celestes con un bloque de propuestas negras muy elegantes con lunares combinados en blanco.

José Paco Couture destaca por ofrecer un punto de vista diferente de la flamenca. Aunque en Mecrava apuesta por una flamenca de cortes clásicos, innova con la incorporación de encajes, pedrería y estampados vegetales en terciopelo o gasa. Las tonalidades terrosas contrastan con los rojos, verdes, malvas y azules.

Encargado de cerrar la jornada, el diseñador lleva a la pasarela su colección Sentires, en a que plantea distintas siluetas. Las faldas con vuelo conviven con los grandes volúmenes y las enaguas ribeteadas se convierte en la nota de contraste de sus diseños. El trinomio flamenco, blanco, negro y rojo, es el leitmotiv de la colección.

