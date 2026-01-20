Mojácar Sostenible: el mayor salto digital de la mano de la inteligencia artificial

El Ayuntamiento de Mojácar ha acometido la implantación de dos proyectos que suponen el mayor salto tecnológico del municipio en materia de movilidad, turismo y gestión urbana. Se trata del Proyecto de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD 2025) y del programa Cicerone 2025, que combinan sensores de análisis, cámaras inteligentes, paneles digitales y un asistente turístico basado en inteligencia artificial.

El nuevo ecosistema digital permite monitorizar los flujos de visitantes, mejorar la seguridad y ofrecer información turística personalizada tanto en la vía pública como en oficinas y espacios municipales.

El PSTD 2025 ha permitido desplegar una Plataforma de Inteligencia Turística que centraliza datos de actividad turística, movilidad, ocupación hotelera, rendimiento digital y comportamiento del visitante. A este sistema se suman 20 sensores WiFi capaces de analizar la afluencia en tiempo real y 28 cámaras de movilidad ubicadas en accesos, rotondas y zonas transitadas del municipio. El equipamiento lo completan ocho cámaras de control de aparcamientos y paneles informativos para conocer la ocupación de los parkings municipales.

En paralelo, el proyecto Cicerone 2025 incorpora tótems interactivos de información turística, tanto exteriores como interiores, así como un videowall LED, monitores táctiles, tablets informativas y un punto digital de carga. Todo ello se integra con Cicerone AI, un asistente turístico basado en inteligencia artificial generativa que ofrece recomendaciones personalizadas, rutas y respuestas inmediatas en varios idiomas.

Los nuevos sistemas permiten conocer los patrones de movilidad en las principales zonas del municipio, analizar los picos de afluencia, gestionar aparcamientos y recopilar indicadores clave para la planificación turística.

Los paneles interactivos instalados —cuatro tótems exteriores de 55 pulgadas y tres interiores, además de un atril digital y monitores táctiles— sirven como puntos de información permanente. Desde ellos, visitantes y residentes pueden consultar rutas, agenda cultural, comercios locales, eventos y servicios. Todas las pantallas están conectadas a la nube y funcionan 24 horas al día.

Por su parte, Cicerone AI actúa como guía digital, capaz de ofrecer información ajustada al perfil de cada visitante, registrar datos estadísticos y realizar encuestas de satisfacción.

El alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, destacó que la digitalización “supone un cambio profundo en la forma de gestionar el municipio”. “Los nuevos sistemas nos permiten conocer cómo se mueve la gente, qué demandan los visitantes y en qué zonas debemos actuar. Esto nos proporciona criterios objetivos para planificar mejor”, explicó.

Sobre la implantación de paneles y la asistencia por inteligencia artificial, García Cerdá señaló: “La información turística ya no depende de horarios ni de personal disponible. El visitante puede consultar todo lo que necesita en cualquier momento, desde un tótem o desde el asistente digital. Es un avance importante para un municipio con tanta afluencia como el nuestro”.

El regidor afirmó que Mojácar “continuará apostando por la modernización y el uso de datos para mejorar la vida de los vecinos y la competitividad del destino”.

Con la puesta en marcha de estos sistemas, Mojácar se posiciona entre los municipios andaluces con mayor integración tecnológica para la gestión turística. Los dispositivos y plataformas implantadas permiten mejorar la movilidad, reducir la saturación en puntos críticos, reforzar la seguridad y ofrecer una atención más completa al visitante.

Los proyectos también abren la puerta a futuras ampliaciones, como la integración de nuevos dispositivos, la expansión de la señalética digital o la incorporación de nuevas funciones al flamante asistente turístico.