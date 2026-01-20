Un sector que se adapta al ritmo de los tiempos

El turismo ha sido uno de los componentes de la santísima trinidad económica de la provincia desde los años 70 y, especialmente, durante las décadas de los 80 y 90. Hoy lo sigue siendo, pero de una forma diferente, porque el sector turístico se ha transformado profundamente tras el surgimiento de Internet, por un lado, y de las líneas aéreas de bajo coste, por otro. Los turoperadores, hasta ese momento los ejes centrales del negocio desaparecieron, dejando su espacio ecológico y económico en manos de los agentes online como Booking.

Especialistas en turismo nacional

Y eso tuvo consecuencias para Almería. El peso de los viajeros no residentes sobre el toral de alojados en los hoteles de Almería cayó 20 puntos porcentuales en los primeros 10 años del siglo. Una pérdida de peso que también se dejó notar en los viajeros del aeropuerto de Almería, donde los extranjeros pasaron de ser el 62,4 % en 2000 a apenas un 34,5 % en 2010.

El lector avezado estará pensando que “claro, por la crisis del 2009”. Pero si se fija en la serie histórica, podrá observar que el descenso se inició ya en 2006, dos años antes de que comenzaran los primeros terremotos en Wall Street. Es cierto que, luego, los viajeros internacionales en el aeropuerto recuperaron algo de cuota, aunque solo para volverla a perder de nuevo en 2020 y ya no volver a los registros de principios de siglo –al menos de momento–.

Gráfico.

Aunque, donde de verdad se deja notar esta transformación es en la composición de las pernoctaciones. En el año 2000 los no residentes eran los responsables del 54,6 % de estas, mientras que en 2025 apenas supondrán en torno al 26 %. Y esto es un elemento diferenciador del turismo almeriense, porque en Andalucía los extranjeros producen el 56 % de las pernoctaciones en hoteles y en España el 67 %. Es decir, a día de hoy, la mayor parte del turismo que recibimos en la provincia es de origen nacional. Muy posiblemente esto vea agudizado por la situación periférica almeriense con respecto a los principales mercados emisores europeos y a las deficientes conexiones de la provincia, que se vieron empeoradas con la desaparición de los ya mencionados turoperadores.

Gráfico.

La revolución Airbnb

Otro de los cambios que se han generado en el sector en los tiempos recientes ha sido la aparición de las plataformas de alquiler vacacional tipo Airbnb, que han posibilitado una comercialización de los apartamentos turísticos de una forma mucho más sencilla y directa que anteriormente, provocando como efecto secundario que una parte de la oferta de alquiler de larga estancia se haya derivado hacia la vacacional y de corta estancia, si bien las distintas administraciones están intentando revertir la situación ante el gran problema de vivienda que soportan las generaciones más jóvenes. En Almería, según los datos estimados por el INE, en 2024 se produjeron casi 2,2 millones de pernoctaciones en este tipo de alojamientos a través de plataformas, un 76 % más que en 2018.

Gráfico.

Elevada estacionalidad

Las deficientes comunicaciones y la especialización en el mercado nacional contribuyen a otra característica diferencial del turismo en Almería, su mayor estacionalidad. En la provincia, en solo dos meses (julio y agosto) recibimos a casi un tercio de los turistas de todo el año, mientras que en Andalucía y en el conjunto de España las cifras son de algo más de un quinto del total anual.

Gráfico.

La estacionalidad en general dificulta la explotación de los negocios, desde la contratación de personal, hasta la elevación de los costes de sobrecapacidad en los meses en los que hay menor actividad o incluso en los que se cierran los hoteles. Ciertamente el sector está realizando desde hace muchos años esfuerzos importantes para mitigarla, pero no es algo que resulte sencillo, y menos en una situación en la que competidores cercanos y muy potentes han mejorado su accesibilidad desde las principales ciudades de la península gracias al ferrocarril de alta velocidad. La llegada de esta infraestructura a la provincia debería reequilibrar un poco el terreno de juego, aunque la distancia perdida ha sido mucha.

El resultado en 2025

A falta de los datos oficiales de diciembre, que se publican en los últimos días de enero (después del cierre de la edición de esta publicación) podemos estimar con bastante exactitud los resultados generales del año 2025. Posiblemente las cantidades diferirán un poco, pero las conclusiones seguramente no serán erradas.

La primera es que, en general, ha sido un buen año para los hoteles. Se han batido algunos récords, como el de viajeros alojados (con un crecimiento del 6,2 % interanual) o el de la tarifa media diaria promedio (ADR), que alcanzó los 89,44 euros, con un aumento del 10,4 % con respecto a 2024. Estos registros se lograron con un número de hoteles y de plazas ofrecidas muy similar a los del 2019. Pero, y esta diferencia es sustancial, se registraron casi 200.000 pernoctaciones más que en aquel año. Es decir, se mejoró sustancialmente el grado de ocupación, hasta el punto de que fue el mayor desde 2008. También el nivel de empleo en los hoteles se incrementó el pasado año, un más que relevante 8,4 %.

En otros tipos de establecimientos también hubo crecimiento de la actividad, como en los apartamentos y, sobre todo, en los campings. De hecho, solo el segmento de turismo rural habría reducido su demanda en el conjunto del año pasado, con una caída del 17,4 % de los viajeros alojados y del 19,7 % de las pernoctaciones.

De cara al año que viene, a pesar de la enorme incertidumbre geopolítica, probablemente nos encontraremos con un crecimiento del sector más suave que el de 2025, pero con algunos vientos de cara: la demanda española seguirá fuerte, empujada por el crecimiento de la economía nacional esperado y se sumarán algunos de los emisores internacionales europeos donde se prevén mejoras de la economía por encima de las registradas el pasado año. Lástima que la conexión ferroviaria de alta velocidad todavía no estará disponible.

Gráfico.