Ferbio crea biosoluciones sostenibles

Ferbio RETOR, POWER MIX 7 CEPAS, es un producto certificado para uso en Agricultura Ecológica / Biodinámica en Ecocert y Demeter: un consorcio de rizobacterias y bacterias Lácticas, promotoras del crecimiento vegetal y procedentes de fermentaciones microbianas con un alto nivel de UFC/ml.

La biodiversidad de Ferbio Retor aporta diferentes ventajas frente a otros formulados del mercado. Está basado en compuestos de microorganismos vivos, mediante una fermentación precisa, con concentraciones que superan 1 x 10^8 UFC. Como principales características podemos destacar: la reducción de la fertilización química, la estimulación planta y radicular, la generación de biofilms, flora microbiana, la competencia por el espacio frente a patógenos y que actúa como sideróforo.

Ferbio es una “biotech made in Spain” con un alto potencial de crecimiento en biosoluciones sostenibles a nivel mundial que innova con nuevos formulados junto a distribuidores en más de doce países, con una misión empresarial de generar alternativas a productos de síntesis química. Ferbio dispone de un amplio portafolio de soluciones en microbiología, trichodermas, micorrizas y extractos vegetales, que junto con un equipo de profesionales agro innovadores con una visión común, de mejorar la alimentación sostenible, no cesan en la mejora continua de productos, investigaciones y acuerdos estratégicos con partners tecnológicos.

La compañía biotech ofrece un catálogo de 100 formulados, que cubren las categorías de Bioestimulantes, Biocontrol, Biofertilizantes microbianos, Bionutricionales y mejoradores de suelo. Además, forma parte del consorcio empresarial BIOPRONATUR, que agrupa a 5 compañías, con presencia en más de 25 países y unidades de fabricación en Almería, Extremadura, Portugal y Marruecos.