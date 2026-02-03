Agrobío, tres décadas de experiencia y estrategia en control biológico

Agrobío cumple 30 años como empresa pionera en España en polinización natural con colmenas de abejorro y referente internacional en el desarrollo de soluciones de control biológico de plagas. Tres décadas de experiencia han situado a la compañía a la vanguardia del sector, basándose en la innovación constante, el conocimiento profundo de los agroecosistemas y una apuesta firme por la calidad, la sostenibilidad y el equilibrio natural de los cultivos.

Durante estos años, Agrobío ha trabajado estrechamente con productores de todo el mundo, desarrollando programas adaptados a cada región, tipo de cultivo y condición ambiental, lo que le ha permitido consolidar un conocimiento único sobre la interacción entre plagas, auxiliares y el entorno agrícola.

Hoy, el control biológico eficaz exige una visión integral y estratégica. No es suficiente aplicar un único insecto o solución; los retos actuales requieren programas completos que combinen diferentes especies de insectos beneficiosos, métodos de suelta, monitoreo constante y herramientas complementarias que actúen sobre todo el ciclo de la plaga, en combinación con estrategias de conservación de los agroecosistemas y el manejo de la biodiversidad funcional del entorno. Esta aproximación permite adaptarse a la dinámica del cultivo, optimizar la eficacia del control biológico y reducir la dependencia de productos químicos, contribuyendo a la sostenibilidad y a la seguridad alimentaria.

En este contexto, Agrobío acudirá a Fruit Logistica 2026 con una delegación para reunirse con clientes, distribuidores y profesionales de diferentes zonas del mundo. La feria de Berlín representa un escenario estratégico para fortalecer relaciones, intercambiar conocimiento y compartir los avances más recientes en control biológico y polinización natural. Además, la compañía aprovechará la ocasión para dar a conocer las nuevas soluciones adaptadas a diferentes cultivos, desde hortalizas y frutales hasta ornamentales y cultivos al aire libre, en un mercado global cada vez más exigente en términos de eficacia, sostenibilidad y salud. La innovación es uno de los pilares del modelo de Agrobío. La empresa ha sido pionera en aplicar procesos de selección genética y optimización de dietas para los auxiliares, con el objetivo de ofrecer insectos beneficiosos más eficaces, resistentes y adaptados a condiciones específicas de cultivo. Detrás de cada auxiliar existe un intenso trabajo de investigación y mejora continua que se traduce en una mayor capacidad de establecimiento, una respuesta más estable frente a plagas y una acción más eficaz incluso en condiciones ambientales adversas. Este desarrollo técnico permite a los agricultores contar con soluciones seguras y efectivas que protejan sus cultivos y reduzcan los riesgos.

A esta innovación se suma un asesoramiento técnico especializado, con equipos presentes en las principales regiones agrícolas. Estos expertos acompañan al productor, observan la evolución de plagas y cultivos, y adaptan las estrategias a cada realidad productiva, considerando factores como la época, el clima, la entrada de plagas, y el manejo integrado de cultivos. Para Agrobío, el control biológico no es solo una herramienta, sino una decisión estratégica que requiere planificación, anticipación y seguimiento constante para maximizar resultados y garantizar la sostenibilidad del sistema agrícola.

Agrobío mantiene su compromiso de avanzar junto al sector, transformando conocimiento, investigación y tecnología en soluciones de control biológico reales, eficaces y sostenibles, contribuyendo a un futuro agrícola más seguro, productivo y respetuoso con el medio ambiente. La experiencia adquirida en estas tres décadas, combinada con una visión de innovación continua e integral, posiciona a la compañía como un referente mundial en control biológico y polinización natural.