Andalucía TRADE organiza el pabellón andaluz en Fruit Logistica

Andalucía TRADE ha organizado la participación de 26 empresas andaluzas en la 31ª edición de la feria Fruit Logistica que se celebrará, del 4 al 6 de febrero próximos, en el Centro de Exposiciones Messe de Berlín (Alemania). El pabellón andaluz contará con espacios expositivos para las empresas y un stand institucional, con 473 metros cuadrados en el Hall 18. La muestra germana está considerada la primera cita mundial de la industria hortofrutícola, contará con la participación de hasta 56 empresas andaluzas de un sector que encuentra en Europa su principal mercado de destino.

El objetivo de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE, es consolidar y mejorar la presencia de las empresas y productos agroalimentarios andaluces en el mundo, especialmente en los mercados de Europa, donde se sitúan los cuatro primeros destinos de las ventas andaluzas: Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Se trata de un sector prioritario para Andalucía TRADE, que en 2025 generó 584 de participaciones de empresas en sus acciones, un 7,6% más que el año anterior

Asimismo, durante el certamen, las empresas andaluzas recibirán la visita del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien respaldará la presencia del sector en la feria. “Sin duda, Andalucía pisa fuerte en Berlín, ya que acompañamos a un sector que es motor esencial de nuestra economía”, ha destacado.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha detallado que durante esta gran cita “las empresas andaluzas podrán exhibir sus productos, vender su calidad y excelencia en la producción y cerrar contratos con mercados europeos, pero también, fuera de la Unión Europea”. Y en este trabajo, ha añadido, “desde la Junta de Andalucía vamos a acompañarles, apoyarles y darles soporte para que sus productos lleguen a más consumidores”.

Andalucía está plenamente consolidada como líder en exportaciones de frutas y hortalizas de España, con un récord de 6.843 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, y un crecimiento interanual del 6,1%. Esto supone un 36% del total de las ventas de España al mundo, más de 10 puntos por encima de la Comunidad Valenciana (4.601 millones, el 24,2% del total) y 18 puntos por encima de la Región de Murcia (3.422 millones, el 18% del total).

En su anterior edición, la de 2025, Fruit Logistica reunió a 91.000 profesionales provenientes de 151 países, consolidando así su carácter internacional. Además, contó con la participación de más de 2.500 expositores. Este evento es una plataforma clave para establecer conexiones comerciales, descubrir tendencias emergentes y explorar nuevas oportunidades de negocio en el mercado global, ya que, en la última edición, el 87% de los visitantes eran profesionales con poder de compra.

Stand Andalucía TRADE, con 26 empresas

Un total de 26 empresas andaluzas participarán de la mano de Andalucía TRADE en Fruit Logistica Berlín 2026; mientras que otras 30 entidades de la comunidad participarán en la muestra por sus propios medios, lo que eleva el total de la participación andaluza a 56 firmas.

De las 26 participantes con Andalucía TRADE, 10 provienen de Almería: Almagro, Nature, Coexphal, Frutas Hortisol, Jcarrion, Kopalmeria, MJ Agroasesores, Nature Choice, Primaflor, Vicasol y Zoi Agrícola.

Las siguientes provincias con más representación de empresas en el pabellón andaluz son Granada y Huelva con seis empresas cada una: las granadinas son Cosafra, Fulgencio SPA, Hortovilla, Los Gallombares, Procam y SAT Campos de Granada. Por parte; mientras que las firmas onubenses son Be Nature SAT, Berrynest, Ecoverfruta, Freshuelva-Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa, Plus Berries y Técnicas San Jorge.

Finalmente, con una empresa por provincia en el pabellón andaluz estarán Sevilla, con Eurofruit Global y Redelplast Green Factory; Córdoba, con SAT Guadex; y Málaga; con Frutas Montosa.

La participación de Andalucía TRADE en esta acción está cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.