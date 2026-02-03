Cajamar, aliada del sector hortofrutícola en Fruit Logistica

Cajamar participa un año más en Fruit Logistica, el mayor encuentro internacional dedicado a la comercialización de frutas y hortalizas frescas, consolidando su presencia continuada en una cita clave para todos los eslabones de la cadena de valor hortofrutícola. La entidad financiera ha estado presente en todas las ediciones del certamen, reafirmando su compromiso histórico con uno de los sectores estratégicos de la economía española.

La delegación de Cajamar, encabezada por su presidente, Eduardo Baamonde, junto al vicepresidente primero, José Luis Heredia; el vicepresidente segundo, Bartolomé Viúdez; el director general, Sergio Pérez; el subdirector general, Jesús Vargas, y el director territorial de Almería, Sergio Ruiz, entre otros directivos de la entidad, acompañará a las empresas almerienses que participan en la feria, que un año más acuden a este foro para mostrar su capacidad productiva, su innovación y la calidad de su oferta en los mercados internacionales.

Especialización y cercanía como modelo de relación

Desde sus orígenes, Cajamar ha mantenido una estrecha vinculación con la agricultura y la industria agroalimentaria, desarrollando un modelo de relación que trasciende el ámbito financiero. La entidad promueve activamente la generación y transferencia de conocimiento mediante investigación aplicada, asesoramiento técnico, talleres, seminarios, herramientas digitales para la optimización de insumos y publicaciones especializadas, con especial foco en el sector hortofrutícola.

A medida que la actividad agraria ha evolucionado, también lo ha hecho la forma en que Cajamar se relaciona con ella, incorporando nuevos servicios y herramientas orientados a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector. Así, en la actualidad cuenta con un Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

Gracias a su especialización en el ámbito agroalimentario, Cajamar se ha consolidado como una de las entidades financieras de referencia del sector en España, con una cuota nacional de financiación del 15,1 %, desarrollando productos y servicios ajustados a las necesidades específicas de agricultores, cooperativas y empresas agroalimentarias.

El próximo mes de abril se cumplirán 60 años desde la apertura de la primera oficina de Cajamar. Hoy, la entidad cuenta con más de 950 oficinas y ventanillas rurales distribuidas por todas las provincias del territorio nacional, además de 12 oficinas móviles itinerantes que proporcionan servicios financieros a 78 localidades de entre 170 y 1.500 habitantes. Esta extensa red garantiza que sus profesionales conozcan la realidad y necesidades de cada uno de los territorios donde desarrolla su actividad, ofreciendo a sus clientes una atención personalizada y cercana.

Fiel a su propósito de acompañar al sector agroalimentario en su transformación hacia modelos más eficientes, competitivos y sostenibles, Cajamar ha seguido ampliando en 2025 el alcance de su entorno de innovación. La actividad investigadora sigue siendo uno de sus pilares, con los centros experimentales de Cajamar Las Palmerillas en El Ejido (Almería) y Paiporta (Valencia), implicados en casi un centenar de proyectos de investigación, en su mayoría de carácter internacional y bajo esquemas de colaboración público-privada. Y que, durante el pasado año, recibieron más de 3.700 visitantes.

La generación y difusión de conocimiento especializado también ha mantenido un ritmo constante, con la publicación de siete monografías agroalimentarias y dos nuevos números de la colección Mediterráneo Económico, consolidada como una referencia en el análisis económico y agroalimentario del arco mediterráneo.

En el ámbito digital, Plataforma Tierra se ha afianzado como un espacio de referencia para profesionales y empresas del sector. Actualmente ofrece más de 30 informes de mercado, superando las 54.000 descargas gracias a los 28.000 suscriptores con los que cuenta y sus más de 1,2 millones de visitas anuales. Su actividad divulgativa se refuerza con la celebración, en 2025 de casi 160 eventos presenciales, seminarios web y cursos online que han congregado a más de 11.700 profesionales del sector agroalimentario, favoreciendo el intercambio de experiencias y conocimiento.

Por su parte, Cajamar Innova, la Incubadora de Alta Tecnología del Agua, continúa desempeñando un papel clave en el impulso al emprendimiento innovador. Hasta la fecha ha contribuido a la creación de 96 startups y ha promovido numerosas alianzas estratégicas. Además, la segunda convocatoria de su plataforma agrotech ha registrado 80 candidaturas y, como novedad, se ha puesto en marcha la que es la primera convocatoria foodtech, que ya cuenta con 45 proyectos presentados.

Todo ello es resultado de un trabajo colaborativo basado en la suma de talento y conocimiento, con el objetivo de consolidar uno de los ecosistemas agroalimentarios más relevantes de Europa y ofrecer respuestas innovadoras a los grandes retos del sector en el siglo XXI, como alimentar a una población creciente utilizando menos recursos.