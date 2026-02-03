Del campo español a Europa: JCARRION refuerza su liderazgo en los mercados europeos

Fundada en 1980 con el objetivo de conectar el origen hortofrutícola del sur de España con los principales mercados del norte de Europa, JCARRION se ha consolidado como uno de los operadores logísticos especializados de referencia del sector. Con más de cuarenta años de trayectoria, la compañía ha preservado su carácter 100 % familiar, al tiempo que ha desarrollado una estructura operativa de referencia a escala europea.

JCARRION cuenta con la mayor flota de transporte internacional de España matriculada en el país, con más de 1.500 vehículos propios que operan de forma continua en las principales rutas europeas. Esta capacidad garantiza un control directo del servicio, una alta fiabilidad operativa y la flexibilidad necesaria para adaptarse a la demanda de un sector sumamente competitivo.

La compañía cuenta con más de 2.500 empleados directos y gestiona su actividad desde su sede central en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), desde donde dirige y coordina una red logística especializada en el transporte de producto hortofrutícola fresco a temperatura controlada.

Destino a mercados europeos: Centro de consolidación en Barcelona. / D.A.

Su estructura operativa se apoya en una amplia capilaridad territorial, con presencia en las principales zonas productoras de España: Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. Además, dispone de delegaciones internacionales estratégicas en Berlín y Tánger. En total, JCARRION opera cinco centros logísticos en España, cuatro de ellos en Andalucía, que suman más de 250.000 metros cuadrados de superficie operativa.

En un mercado hortofrutícola internacional cada vez más exigente, donde la frescura del producto y el cumplimiento de los plazos de entrega son determinantes, la logística se ha convertido en un factor estratégico. Flexibilidad, fiabilidad y puntualidad constituyen los pilares sobre los que JCARRION ha construido su propuesta de valor para productores, exportadores y grandes distribuidores europeos.

El equipo de JCARRION aporta al sector más de cuatro décadas de especialización en el transporte de fruta y verdura, ofreciendo soluciones logísticas adaptadas a la estacionalidad de la producción y a los picos de demanda de cada campaña. La combinación de flota propia, una amplia infraestructura en origen y un profundo conocimiento del producto permite a la compañía operar tanto en carga completa (FTL) como en carga parcial (LTL), garantizando escalabilidad y disponibilidad de transporte en los momentos críticos.

La puntualidad en la entrega es un elemento clave de la operativa internacional. Para ello, JCARRION apuesta por el uso de doble conductor en rutas estratégicas, reduciendo los tiempos de tránsito y asegurando el mantenimiento ininterrumpido de la cadena de frío, un factor decisivo para preservar la calidad y el valor comercial del producto en destino.

La fiabilidad del servicio se apoya en sistemas avanzados de control de temperatura, trazabilidad en tiempo real y procesos digitalizados, desarrollados en colaboración con los clientes, que aportan mayor visibilidad, seguridad y eficiencia a toda la cadena logística.

Con presencia operativa en 28 países europeos y Marruecos, JCARRION cuenta con una red internacional sólida y en constante expansión. Las inversiones continuas en nuevas instalaciones y ampliaciones en zonas clave de producción refuerzan su cercanía en origen y su capacidad de respuesta a escala internacional. Esta estrategia se apoya, además, en un firme compromiso con la sostenibilidad, alineado con los principales estándares medioambientales del sector.

Esta integración de capacidad operativa, especialización y control directo de los recursos sitúa a JCARRION como un actor estratégico en la cadena hortofrutícola europea y como un socio logístico clave para productores, comercializadores y distribuidores internacionales.