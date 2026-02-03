Crecer hacia la luz

Bajo su cielo limpio y su clima privilegiado, Almería Ciudad ha convertido la agricultura en un motor económico, social y cultural que la distingue en el mapa europeo. No es una frase hecha: dentro del propio término municipal se extienden más de 3.000 hectáreas de invernaderos solares, un paisaje productivo único en una capital de provincia.

Almería es una ciudad que crece hacia la luz que ha convertido un desierto en la huerta de Europa y que, con cada campaña, demuestra que su mejor cosecha es su capacidad para reinventarse. Ese mar verde -que causa asombro entre quienes nos visitan- es mucho más que un símbolo. Es empleo, innovación, exportación y orgullo colectivo. Es el resultado de generaciones de agricultores que han sabido transformar antiguas huertas en un modelo productivo que hoy alimenta a 500 millones de europeos. Y es también el hogar de algunas de las empresas hortofrutícolas más influyentes del continente: Casi, Unica, Agroponiente, Biosabor, Caparrós y otras firmas que han convertido a Almería en un nodo estratégico para la comercialización de frutas y hortalizas.

La ciudad no solo produce; también investiga, experimenta y evoluciona. El ecosistema formado por el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), el centro Tecnova, la Universidad de Almería, Coexphal y los proyectos de innovación que se desplegarán en torno al futuro ‘Smart Green Cube’, el nuevo centro de innovación y desarrollo de la Junta que está llamado a albergar los procesos más innovadores en materia de digitalización del campo y vertebrará la I+D+i de la agricultura de futuro, sitúan a la capital en la vanguardia de la agricultura del futuro. Aquí se trabaja en nuevas variedades, en digitalización, en sostenibilidad hídrica, en eficiencia energética y en modelos de producción que ya son referencia internacional.

Todo eso y muchos más queremos acercarlo al ciudadano de a pie, a los jóvenes, y especialmente a los niños, para que sean conscientes de que las frutas y verduras no brotan en los lineales de los supermercados, que dar un bocado a una sandía lleva detrás un considerable esfuerzo de sembrar, cuidar, investigar, cosechar y transportar para que los demás la podamos coger con solo estirar el brazo.

Y para ello hemos ideado VRUTAL, el gran evento urbano de la gastronomía verde y la agricultura que será presentado en la feria líder mundial para la industria de frutas y hortalizas frescas, Fruit Logistica. Se trata de una iniciativa que la próxima primavera transformará el centro de Almería en un espacio de experiencias, sabores, ciencia y cultura. Un puente entre el campo y la ciudad, entre el productor y el consumidor, entre la tradición agrícola y la creatividad culinaria.

La cita ocupará espacios emblemáticos como el Paseo, la Puerta de Purchena, el Mercado Central, la Casa de las Mariposas y el Sabores Almería, donde se desarrollarán actividades como cocina en directo, talleres infantiles, concursos de cocina verde, degustaciones, música en vivo, exposiciones interactivas y charlas. Todo con un enfoque inclusivo, abierto a todos los públicos, y con un claro objetivo: celebrar la identidad agrícola y culinaria de Almería, ‘Capital Española de la Gastronomía’.

Incluye también una iniciativa pionera: la creación de un ‘Paseo de la Gastronomía’ que estará ubicado en el entorno del Mercado Central, con figuras ilustres de la cocina vegetal que serán homenajeadas en esta primera edición y en las futuras. Va a ser la primera acción de este tipo en España, reforzando el papel de Almería como referente de la Gastronomía Verde.

El Ayuntamiento de Almería viaja a Berlín, además, para apoyar al sector en el principal mercado europeo para nuestras verduras, para que sienta el respaldo institucional y para mostrar el compromiso municipal con un modelo agrícola que no es solo un sector económico, sino un proyecto de ciudad que se construye desde la innovación, la sostenibilidad y el orgullo de una tierra que ha sabido convertir la luz del sol en alimento. Porque aquí cultivar no es solo producir, es crear oportunidades, incentivar el talento y garantizar el futuro de una ciudad y de una provincia que es lo que es gracias fundamentalmente a su agricultura.

Hablaremos también de agua, de la mejora e iluminación de caminos rurales, de sus problemas e inquietudes, que se repiten cada año en un mercado cada vez más competitivo y de todo aquello en lo que, desde la administración más cercana, podamos echar una mano. En Fruit Logística, Almería muestra al mundo todo su potencial agrícola y la calidad de sus productos, aunque, como decía al inicio, la mejor cosecha de nuestros agricultores es su capacidad para reinventarse y seguir liderando la exportación nacional de frutas y hortalizas.