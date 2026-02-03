El Ejido, referente en innovación, investigación y tecnología agrícola

El músculo y la fortaleza ejidense en la producción y la distribución hortofrutícola mundial están presentes con las numerosas empresas del municipio que acuden a esta cita donde muestran la excelencia de sus productos y servicios. Y es que la agricultura es la piedra angular de la economía de El Ejido. En sus 13.500 hectáreas de invernadero se cultivan, con los máximos estándares de salubridad, seguridad alimentaria y calidad, las frutas y hortalizas que se exportan a toda Europa y parte del mundo.

Junto a una potente agroindustria, que ha crecido en paralelo, y un fuerte espíritu emprendedor, alcanza un liderazgo mundial que no es casualidad, detrás hay generaciones de agricultores que con trabajo, esfuerzo, sacrificio y capacidad de adaptación han situado a El Ejido en líder de producción y lo han convertido en un foco de atención para expertos y curiosos que desean conocer este sistema agrícola que destaca por su innovación, tecnología, alto valor productivo, profesionalización, digitalización y eficiencia.

El Ejido es un referente, por este motivo, en los últimos años se ha configurado como la capital mundial de la divulgación y del conocimiento de la agricultura acogiendo la celebración de foros, congresos o jornadas que cuentan con la presencia de especialistas, técnicos o académicos en la materia llegados de todo el mundo. En esta línea, desde mayo de 2025, el municipio se ha convertido en sede del importante nodo de emprendimiento digital Agrotech con casi una treintena de proyectos innovadores vinculados a sectores.

La inteligencia artificial, la digitalización, la sensorización y la robotización aplicada al campo son algunos de esos sectores. Ubicado en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea, su creación es fruto del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y el Ayuntamiento de El Ejido. El centro Misión Agrotech es un laboratorio vivo que impulsa la producción, la eficiencia y la sostenibilidad del sector agroalimentario.

Un entorno único donde emprendimiento y tecnología van de la mano, y a través del que se fomenta la creación de una red de colaboración y crecimiento que conecta retos y talento y participan universidades, centros tecnológicos, inversores, empresas, pymes, administraciones públicas y otros actores clave del ecosistema digital andaluz. El centro de emprendimiento cuenta con aulas de formación, espacios coworking, laboratorios avanzados, aceleradora y sala de eventos. En cuanto a la actividad diaria, Misión Agrotech reúne actualmente 29 startups , de las cuales 22 participan en el programa de aceleración, en fases tempranas de validación y acceso a mercado, y 7 forman parte del programa de alto rendimiento, centradas en procesos de escalado, internacionalización y captación de inversión.

Los proyectos desarrollan soluciones digitales vinculadas a la agricultura de precisión y monitorización mediante IoT y sensórica, la biotecnología y la sostenibilidad apoyadas en inteligencia artificial y la automatización de procesos agrícolas mediante robótica y drones, orientadas a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad del sector. Entre los avances cabe destacar el diseño de proteínas para detectar patógenos, una calculadora digital para recomendaciones personalizadas de fertilización, tecnología para transformar el agua y aumentar su eficiencia agrícola, sistema de cultivo hidropónico vertical y modular, automatización de tareas, mejora de eficiencia operativa, desarrollo de paneles fotovoltaicos orgánicos, optimización de la fertirrigación, gestión integral del sector, plataforma que permite el seguimiento y comunicación de pedidos, reactor de microalgas, Marketplace de fincas rústicas con publicaciones, robótica inteligente y visión artificial adaptada de los invernaderos. Un proceso innovador para que El Ejido siga siendo un referente.

De este modo, a través de Misión Agrotech se ofrece a los emprendedores digitales un espacio en el que participar de programas de aceleración personalizados, consultoría de alto rendimiento, innovación abierta y oportunidades de inversión, un espacio en el que testar sus proyectos en entornos reales, además de disponer para ello de las últimas soluciones digitales. Y todo ello acompañados de un equipo técnico y humano altamente cualificado.

Desde la Junta de Andalucía se ha escogido al municipio de El Ejido para impulsar este importante proyecto porque “no hay otro lugar en Andalucía más propicio” que va a contribuir a que se siga posicionando como un referente en materia agrotech a nivel nacional e internacional. La finalidad de este proyecto y espacio de investigación con conocimiento es conseguir que la actividad agrícola en un futuro mejore su enfoque estratégico y su capacidad de dar respuesta, buscando, sobre todo, una productividad respetuosa con el medio ambiente, eficiente, con precios justos y sostenible en todas sus áreas de actuación.