Fernández-Pacheco: “Andalucía pisará fuerte en Fruit Logistica”

Ramón Fernández-Pacheco sabe que Berlín es una cita importante para el sector agro andaluz, puesto que es el momento de abrir nuevas vías de comercialización y afianzar las existentes frente a la oferta de terceros países. El consejero transmite un mensaje optimista al sector y tiende la mano para seguir creciendo y siendo un referente.

Pregunta.–Llega Fruit, otra cita clave para el agro andaluz.

Respuesta.–Berlín es la gran feria de las frutas y hortalizas y este año bajo el paraguas de la Junta de Andalucía serán 26 las empresas que asisten. Treinta más lo hacen por su cuenta. Todas podrán hacer allí negocio: exhibir sus productos, vender su calidad y excelencia en la producción y cerrar contratos con mercados europeos, pero también, y cada vez más, de fuera de la Unión Europea. Es un magnífico escaparate y, sobre todo, como digo, es el mejor espacio para cerrar ventas.

P.No podemos perder de vista que Andalucía pisa fuerte en Berlín. No en vano es la comunidad autónoma líder en exportaciones españolas de frutas y hortalizas. Acompañamos a un sector que es motor esencial de nuestra economía, fíjese que cuatro de cada 10 euros de los que Andalucía vende al exterior procede de la agroalimentación.

R.Y sí Berlín es el punto de encuentro de 2.600 expositores procedentes de 151 países y por donde se espera que pasen hasta 67.000 visitantes. La Junta apuesta por su sector, le acompaña, le apoya, le da soporte para que pueda estar en la feria y visibilidad para que sus productos lleguen, cada vez más, a más consumidores. Es la Feria de las hortalizas almerienses, de los cítricos granadinos, sevillanos y malagueños, de los tropicales de la costa granadina y, fundamental, es la feria de los frutos rojos de Huelva.

P.–¿Cómo marcha la campaña para el sector?

R.–Por partes. La campaña en los hortícolas protegidos de Almería ha estado, sin duda, marcada por las incidencias de plagas y enfermedades que ha obligado a arrancar 400 hectáreas, pérdida de actividad y depreciación de género por pérdida de calidades que rondará al 30% de media, según las explotaciones. En cuanto a precios, están siendo razonablemente buenos. Tenemos una evolución parecida a la del año pasado que fue buena. De hecho, en algunos productos se va mejor. En cuanto a la superficie agrícola, le puedo decir que se mantiene estable.

Por otra parte, la campaña de frutos rojos no presentó incidencias en su inicio, salvo quizás unas temperaturas algo más elevadas, durante el mes de octubre. La cosecha de otoño de la frambuesa alcanzó sus máximos volúmenes entre noviembre y principios de diciembre. Esta primera cosecha de otoño, aunque algo corta de volumen, tuvo buenos precios.

La campaña de fresa arranca en el periodo navideño con volúmenes semanales más pequeños de lo esperado, debido a la situación meteorológica de los meses de noviembre y diciembre, con bajas temperaturas y por luz, lo que dificulta su maduración. En este periodo la recolección de la cosecha de otoño de frambuesa toca a su fin, con precios por encima de la media de las últimas campañas. Respecto al arándano, se han recolectado pequeños volúmenes a lo largo del mes de diciembre, menos de lo esperado también.

La campaña de frutos rojos no ha estado exenta de dificultades relacionadas con el transporte y la distribución, ya que las movilizaciones de agricultores contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur han generado parones en las carreteras españolas y francesas, que se han sumado a los problemas ocasionados por la nieve.

De todas formas, los volúmenes comercializados en estos momentos son muy pequeños por causas meteorológicas. Aún no hay presencia de fruta de origen español en los mercados internacionales, excepto en los franceses. Las cotizaciones de fresa y frambuesa se encuentran en niveles altos. Por el contrario, las de arándano evolucionan a la baja este mes, porque aún existe buena oferta de arándano de países terceros.

Y respecto a otro cultivo importantísimo par Andalucía como es el olivar, la campaña va con un mes de retraso por las lluvias. Se prevé una baja del aforo indicado pero aún es pronto para decirlo

P.–Ha habido miedo con el parvispinus, pero poco a poco se va conociendo y avanzando en su control. ¡Qué importante son las estrategias de control biológico!

R.–Precisamente estas lluvias que tan bien nos vienen frente a la sequía están provocando, por culpa también del cambio climático, un buen número de enfermedades de sanidad vegetal. El parvispinus es una de ellas, pero en Almería se ha trabajado bien y desde el principio gracias a la implicación de las OCAS, de los técnicos de la Consejería y del propio sector. Se ha informado, se ha establecido una mesa técnica de investigación y trabajo para evitar que se propague, para saber cómo actuar y, sobre todo, se han movilizado ayudas. En total, 22 millones de euros por pérdidas derivadas de enfermedades de sanidad animal y vegetal para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por mildiu, algodoncillo, parvispinus y lengua azul. Y sí, ciertamente las estrategias de control biológico son fundamentales y Almería vuelve a estar a la cabeza en este tipo de medidas. La provincia es hoy líder europeo en control biológico gracias a empresas como Agrobío, por ejemplo, que lleva décadas apostando por la investigación y la sostenibilidad. La innovación tiene un papel fundamental a la hora de garantizar el futuro de la agricultura andaluza y la competitividad de modelos agrícolas como el almeriense. Estamos a la vanguardia y lo vamos a estar aun más con el futuro Parque Biotecnológico Agrobío que será el mayor de Europa en su especialidad. Una iniciativa declarada estratégica para Andalucía y ya asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que permitirá agilizar su tramitación. Un parque que fortalecerá, como le digo, la sostenibilidad de los invernaderos impulsará la transferencia de conocimiento, atraerá inversiones y consolidará Almería como el referente que es en biotecnología agrícola.

“Trabajamos para que la próxima sequía nos pille con los deberes hechos” –Andalucía sigue apostando por obras hidráulicas para el regadío. Además, estos meses de lluvia están siendo agua bendita para el campo. –Es cierto que la lluvia, sobre todo cuando llueve bien, es una bendición. Cada vez más, no obstante, estamos observando cómo la pluviometría es muy desigual entre la parte occidental y la oriental de nuestra comunidad. Fíjese que mientras en Huelva los embalses están por encima del 74% de su capacidad, en Almería, apenas llegan al 8%. De cualquier manera, en la Junta de Andalucía tenemos claro que vamos a seguir apostando por las infraestructuras hidráulicas como si no hubiera caído una sola gota de agua y tenemos claro que los andaluces no podemos estar pendientes únicamente del agua que cae del cielo. Eso en Almería lo sabemos muy bien y somos una provincia en la que la escasez de lluvia no afecta tanto como en otras zonas porque llevamos décadas produciendo y consumiendo agua desalada, apostando por el agua depurada y regenerada. El agua es una de las grandes prioridades de esta legislatura y trabajamos para que la próxima sequía nos pille con los deberes hechos. Y para ello, tenemos una hoja de ruta clara que pasa por planificar y ejecutar obra hidráulica con la mayor inversión de la historia, regadío de Andalucía incluido. Déjeme que le comente algunos datos por encima: 1.- Andalucía lleva ejecutadas desde 2019 cerca de mil actuaciones en materia hídrica e hidráulica con una inversión en torno a 1.400 millones de euros. 2.- El Presupuesto de la Junta para 2026 recoge una apuesta sin precedentes por el agua: 801,9 millones de euros, de los que 665,9 son en inversiones en agua y 136 en regadío. Pero no solo eso, es que además realizamos la mayor apuesta de la historia de Andalucía por el regadío con 317M€ para llevar agua a los agricultores y modernizar el regadío; hemos incrementado el número de nuevos recursos hídricos desde 2019 con 221 hm3 más de agua que hasta ahora no disponíamos; y hemos hecho una apuesta sin precedentes del agua regenerada y desalada a través del impulso de la estrategia andaluza de recursos hídricos no convencionales.

P.–La reciente firma del acuerdo con Mercosur, unido al etiquetado tramposo de Marruecos, ha generado incredulidad en el campo.

R.–Los productores están muy preocupados y la Junta entiende su preocupación y se va a posicionar siempre a su lado. El acuerdo UE-Mercosur ofrece oportunidades siempre y cuando se cumplan determinados requisitos que son fundamentales para que nuestros productores compitan en un mercado libre, sí; pero con unas reglas que igualen y sean justas para todos. Y a eso nos vamos a ceñir.

P.–La Junta ha sacado adelante la ambiciosa ‘Ley de impulso y promoción de la producción ecológica’.

R.–Así es, la ley en la que ahora se trabaja para su desarrollo normativo convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma en tener regulación específica para el fomento de la producción ecológica y otras producciones certificadas. Andalucía abre el camino a otras regiones y lo hace con el objetivo de consolidar su liderazgo en producción ecológica, fomentar el consumo de esos productos, mejorar su comercialización y fortalecer un modelo productivo sostenible y competitivo.

No podemos perder de vista que la nuestra es una región líder, a nivel nacional y europeo, en superficie ecológica con más de 1,46 millones de hectáreas certificadas y un tejido creciente de más de 21.400 operadores. Hemos superado, de lejos, el reto europeo de alcanzar con lo ecológico un 25% de la superficie agrícola útil (ya tenemos el 30%) y lo hemos logrado gracias al esfuerzo del sector y al respaldo firme de la Junta. No en vano, esta propuesta normativa la dejó clara el presidente Juanma Moreno en su discurso de investidura. Y dicho y hecho. Va a ser una ley que marcará un antes y un después en el apoyo a la producción ecológica en Andalucía porque va a servir para, entre otras cosas, reforzar la presencia de lo ecológico en la vida cotidiana de los ciudadanos con campañas de sensibilización e información, incentivos en puntos de venta y ayudas a la promoción agroalimentaria. Incluso está prevista la creación de una Red Andaluza de Municipios con Mercados Locales Ecológicos.