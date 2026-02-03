José Antonio Pérez, gerente de 4 Vegas: "Almería es referente en el uso de agua regenerada”

José Antonio Pérez, gerente de 4 Vegas, se congratula de la situación de “normalidad” que vive la comunidad de regantes de Almería tras un final de verano e inicio de otoño inciertos. Alas puertas de hacer realidad dos grandes proyectos que superan los 20 millones de euros de inversión y que van a garantizar la calidad del agua que se suministra a la población, Pérez resalta la posición referente de Almería en la regeneración y reutilización de aguas y subraya la importancia de no esquilmar los acuíferos para el riego.

Pregunta.–¿En qué estado está la comunidad de regantes en la actualidad?

Respuesta.–Ahora mismo tenemos una situación de normalidad. Estamos en un momento en el que tenemos disponibilidad de agua, cosa que es muy importante para una comunidad de regantes. Nuestro objetivo es que a nuestros regantes no les falten aguas. Es cierto que a lo largo del año, sobre todo a final de verano o inicio de otoño, hemos tenido un serio problema con el volumen de agua disponible. Y pedimos disculpas, evidentemente, a nuestros regantes, aunque no es un problema nuestro, es un problema derivado de que la demanda se dispara en esas épocas y la disponibilidad de agua es la que es.

P.–¿Qué proyectos tienen en marcha?

R.–Estamos programando la construcción de un nuevo tratamiento terciario en el entorno de la depuradora del Bobar de Almería. Se ha presentado un proyecto a la Junta de Andalucía dentro del Plan Andaluz de Aguas Regeneradas. Y, bueno, es una inversión muy importante, de más de 20 millones de euros. Y al margen de la importancia económica que tiene, lo que pretende es contribuir a que haya mayor aprovechamiento del volumen de agua de la depuradora, a garantizar, como hasta ahora se está haciendo, la calidad del agua que se suministra. Y tiene una faceta más importante, que se realizaría esta obra en suelo municipal y, en el caso de que se realizara y entrar en servicio, va a ayudar muchísimo a que los vecinos de Costacabana se vean liberados de la presencia de las instalaciones que tenemos allí. Con lo cual, también el Ayuntamiento podría disponer de suelo para construir viviendas, parques, en definitiva, para lo que fuera necesario dentro del ámbito urbano. Esta actuación está, en parte, a la espera de que el Ayuntamiento de Almería permute suelo municipal desde Costacabana al Bobar.Tenemos también incluido en ese mismo plan de agua regenerada la construcción de una nueva balsa de regulación que nos permitiría disponer de mayor volumen para entregar a nuestro regante en la época de máxima demanda; eso puede suponer una inversión de unos tres o cuatro millones de euros. Así que estamos en inversiones que se acercan a los treinta millones de euros y que confiamos en que salgan adelante para beneficio de los regantes y de los ciudadanos de Costacabana.

P.–¿En qué punto se encuentran ambos proyectos?

R.–Los proyectos ya han sido presentados a la Junta de Andalucía para su estudio. La última noticia que tengo es que los técnicos están estudiándolos. Y digo esto porque han sugerido algunas mejoras en el diseño del mismo, lo cual indica que los están estudiando. Y yo creo que es el proyecto estrella en Andalucía en materia de regeneración y reutilización de agua. Almería es un referente en este ámbito, no en vano llevamos una treintena de años usando el agua regenerada de la ciudad y para toda Andalucía la previsión es invertir en torno a 165 millones de euros y que nosotros, Cuatro Vegas y la comunidad general, estamos pretendiendo invertir más de 25 o 30 millones de euros. Entonces, creo que va en buen camino y que vamos a hacer que ese proyecto estrella, por su trayectoria histórica y por su relevancia a nivel no solo andaluz sino nacional, siga siéndolo con unas instalaciones mejoradas y adecuadas a las técnicas actuales en materia de regeneración y reutilización.

P.–¿Cómo llega la comunidad de regantes a ese estado de normalidad en un contexto en el que los recursos hídricos escasean?

R.–Las aguas que utilizamos en Cuatro Vegas y en la comunidad de usuarios del Bajo Andarax son aguas que se denominan no convencionales. Eso significa que son aguas fabricadas. Son aguas, en el caso de las regeneradas, que provienen del abastecimiento de la ciudad de Almería en este caso. Entonces, el agua de abastecimiento es prioritaria sobre cualquier otro uso y nosotros lo que hacemos es volver a usar ese agua. Y paralelamente también, nosotros estamos trabajando en el uso de aguas desaladas, con lo cual son aguas que no dependen de que llueva más o menos, de que circule agua por los ríos o haya agua en los pantanos, de que no se ven afectadas porque haya decisiones técnicas y políticas que limiten los trasvases de agua de una cuenca a otra. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos en esa situación de normalidad. Porque son aguas que se salen del contexto de las aguas convencionales. Son aguas, entre comillas, fabricadas, tratadas, procesadas, a partir de agua de mar.

El agua es un elemento de una importancia capital y, entonces, tenerla con un régimen jurídico definido, como son las concesiones, es de suma importancia"

P.–¿Qué retos de futuro se platean desde la comunidad de regantes?

R.–Hay otro reto en el que se está trabajando, como es el logro de alcanzar las concesiones de agua. Hoy día el agua es un elemento de una importancia capital y, entonces, tener agua con un régimen jurídico definido, como son las concesiones y demás, es de suma importancia. Piensa que no se puede regar un invernadero… Sí se puede regar, pero a la hora de que te pidan papeles para hacer un invernadero, en las cooperativas, en las comercializadoras, para llevar tus productos, que se sepa que son productos regados con aguas legales.