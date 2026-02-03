Níjar se consolida como el vergel ecológico de Europa y referente de la sostenibilidad agrícola

Si la provincia de Almería tiene argumentos de sobra para presentarse como la huerta de Europa, el Campo de Níjar se manifiesta como el vergel de Almería. No en vano, Níjar es el municipio europeo con mayor superficie de producción hortícola ecológica y sostenible. De las 6.000 hectáreas de cultivos que existen en el vasto término municipal nijareño, la mitad son cultivos con certificación ecológica, y cada nueva campaña se incrementa esa cifra. Ante esta realidad, tal y como explica el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, “nuestras empresas agrícolas pueden presentarse en esta edición de Fruit Logística orgullosas de haber convertido nuestra tierra en un modelo imitado y admirado, que abastece a decenas de países y a millones de personas con las mejores hortalizas frescas”.

En efecto, como señala Garrido, “con esfuerzo, sacrificio, ingenio y talento, los nijareños han convertido un erial en un vergel; una tierra baldía en la despensa de Europa; una zona árida en el lugar donde se cultivan las mejores hortalizas frescas del mundo”. De ahí que el alcalde de Níjar remarque su apoyo incondicional a los agricultores. “Nos van a tener a su lado siempre que lo necesiten”, subraya. En ese sentido, el Ayuntamiento de Níjar ha aumentado considerablemente las partidas presupuestarias relativas a mejoras en vías y caminos rurales, habiendo actuado ya en algunas importantes, como es el caso del Camino de los Pelaos. También ha puesto en funcionamiento una patrulla rural que viene a reforzar la seguridad en el Campo de Níjar, y que en sus primeros días de trabajo ya han cosechado buenos resultados. Asimismo, y pese a no tener competencias en materia hídrica, se ha volcado en la búsqueda de soluciones para los agricultores que, desde el pasado verano, vienen padeciendo una de las sequías más extremas que se recuerdan.

El principal reto del Campo de Níjar, por tanto, es garantizar agua para todos los agricultores. “El agua es el verdadero combustible de nuestra economía, de nuestro modo de vida”, afirma José Francisco Garrido, quien agradece “la disposición de todos los agentes para alcanzar soluciones ante la escasez de agua”, sentido en el que menciona, entre otros, a las comunidades de regantes, a los adminis tradores de la desaladora ‘Mar de Alborán’, y a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía por garantizar 20.000 metros cúbicos diarios de agua adicional a los regantes nijareños.

Pero advierte que “no podemos sufrir cada año esta incertidumbre de si habrá o no habrá agua para todos los regantes”. “Hace falta que todas las administraciones cumplan con sus deberes, cada una en su ámbito competencial, porque nos va el futuro en ello”. Pero hay otro gran reto de futuro para el Campo de Níjar. Se le conoce como Puerto Seco. Se trata de una infraestructura vital para el desarrollo económico no sólo del municipio de Níjar, sino de toda la provincia de Almería, una provincia referencia en exportaciones. Hay que tener en cuenta que en dos o tres años, una vez que la conexión con el Corredor Mediterráneo sea una realidad, se antoja fundamental pensar que esa central logística supondrá un activo en lo que será un nuevo escenario de exportación donde la intermodalidad jugará un papel fundamental. Es por ello que desde el Consistorio nijareño se va a trabajar de forma ardua y denodada para que este proyecto sea una realidad lo más pronto posible.

Para concluir, el alcalde subraya que Níjar se ha consolidado como el vergel ecológico de Europa, liderando la sostenibilidad con más de la mitad de sus 6.000 hectáreas dedicadas a cultivos certificados. Este liderazgo no solo se basa en la calidad, sino en una eficiencia hídrica ejemplar que permite producir alimentos saludables con un consumo de agua significativamente inferior al promedio nacional. No obstante, el sector debe sortear obstáculos importantes, como la competencia desleal de mercados externos que no cumplen las mismas exigencias ambientales o laborales, y la urgencia de infraestructuras hídricas que aseguren agua de calidad y a un precio justo para mantener su competitividad global. La prioridad del Ayuntamiento se centra en la próxima constitución de la Comunidad de Usuarios de Masa de Aguas Subterráneas (CUMA) para aportar seguridad jurídica.