La Palma impulsa el sector hacia un modelo más consciente y responsable

La cooperativa presenta en la feria su V Gama Premium con alternativas veganas, salsas o productos ‘ready to eat’.

Cooperativa La Palma participa en Fruit Logistica 2026 con una convicción clara: la transformación de la agricultura y de la alimentación es posible tomate a tomate. Bajo el lema “Tomato by tomato, we can change everything”, la cooperativa invita al sector a tomarse en serio la agricultura, la alimentación y el futuro en cada acción y decisión agroalimentaria. En cada tomate.

Su modelo productivo se basa en tres principios: conciencia, responsabilidad y calidad. Tres valores que hoy marcan la diferencia en un contexto global que exige sistemas más sostenibles, eficientes y comprometidos.

En La Palma, cada tomate cuenta una historia de respeto por la tierra, por las personas y por el entorno. Detrás de cada decisión agronómica, de cada innovación tecnológica y de cada acción en el campo existe una visión compartida: contribuir al bienestar de la sociedad y a la salud del planeta.

Este compromiso va mucho más allá del producto en sí. Se extiende a las personas que forman parte de la cooperativa, a las familias que confían en sus alimentos y al territorio en el que desarrolla su actividad. Fiel a los valores cooperativos, La Palma impulsa el empleo digno, la igualdad de oportunidades y el desarrollo local.

Liderazgo en innovación y sostenibilidad

Líder nacional en la producción de tomate cherry, minivegetales y especialidades, y referente europeo del sector, Cooperativa La Palma llega a Fruit Logistica 2026 con un mensaje firme: apostar por una alimentación consciente, responsable y de calidad, capaz de generar impacto real en el presente y en el futuro.

En Berlín nos mostrará su modelo de economía circular, donde nada se desperdicia y todo suma: un ecosistema productivo que integra sostenibilidad, innovación y eficiencia en cada etapa de la cadena de valor.

Novedades y soluciones para la alimentación del futuro

En esta edición, La Palma presenta importantes novedades como las nuevas variedades de tomate de especialidad, cuidadosamente desarrolladas para resaltar sabor, textura y valor nutricional, entre las que destacan: Amela Adora, Murice, Monterosa o Amaris, entre otras. Estas variedades representan el compromiso de La Palma con la innovación y la calidad en productos frescos diferenciadores.

También presenta un amplio portfolio de minivegetales de alta calidad, que complementa la oferta de la cooperativa, combinando frescura, sabor y presentación, y respondiendo a las demandas de consumidores y profesionales del sector.

Otra de las novedades es la completa gama de subtropicales premium: chirimoya, aguacate y mango, junto a pitahaya, fruta de la pasión y caviar cítrico, a la que se suma Taiyoo, su exclusivo melón japonés.

Así como los nuevos envases sostenibles, alineados con su ambicioso plan de sostenibilidad.

Y también el impulso estratégico de su V Gama Premium, con alternativas veganas de alto valor añadido: hamburguesas vegetales, snacks liofilizados, salsas, ayudas culinarias, alimentos funcionales y productos ‘ready to eat’ elaborados con materias primas propias. En esta línea nacen tres nuevas marcas: La Palma Coolinary, Foodie y Basika, una propuesta innovadora que une lo práctico con lo saludable y lo moderno con lo consciente. Una nueva cocina vegetal pensada para alimentarnos con creatividad, sabor y sencillez, sin renunciar a la salud ni al planeta.

Visión de futuro

Pedro Ruiz, presidente de Cooperativa La Palma, afirma: “La clave está en transformar las dificultades en oportunidades para acelerar la transición hacia un modelo más eficiente y sostenible, alineado con las necesidades de nuestros socios y del mercado. Tomate a tomate, podemos cambiarlo todo.”

Con más de 50 años de trayectoria, La Palma continúa reforzando su liderazgo a través de la innovación, el conocimiento agronómico y la optimización de recursos: uso eficiente del agua, reducción del desperdicio y generación de impacto positivo en lo social, económico y medioambiental.

La cooperativa apuesta además por la formación de nuevos líderes agrícolas, consciente de que el relevo generacional y la transferencia de conocimiento son claves para garantizar la alimentación del futuro.

Prioridades y retos 2026

De cara a los próximos años, La Palma priorizará la consolidación de sus proyectos de IV y V Gama, así como la continuidad en la investigación de material genético innovador. El objetivo es desarrollar productos frescos diferenciadores y adelantarse a las necesidades de agricultores y consumidores, definiendo así las tendencias que marcarán el mercado.

Con su modelo basado en sostenibilidad, salud y sabor, Cooperativa La Palma se consolida como un actor clave del cambio de paradigma que exige la alimentación del siglo XXI.