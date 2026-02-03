Puerto de Almería, un aliado estratégico para el comercio exterior

El Puerto de Almería es el gran aliado del tejido empresarial para el comercio internacional a través del sureste español. A su ubicación geoestratégica en el Mar Mediterráneo para conectar África (siendo el puerto europeo más próximo a Argelia y al noreste de Marruecos), Europa y el resto del mundo; sus conexiones feeder con Algeciras y Valencia y las líneas regulares para el tráfico ro-ro con con Melilla, Nador (Marruecos), Orán y Ghazaouet (Argelia), además de estar incluido en la Red Transeuropea de Transporte, se suman las actuaciones en infraestructuras portuarias que la Autoridad Portuaria de Almería (APA) está ejecutando para diversificar y aumentar el tráfico de mercancías, generando más oportunidades de exportación para las empresas, incluidas las de la agricultura y su industria auxiliar, con un peso relevante en la economía nacional.

La APA abría en noviembre, por un lado, el acceso directo al Puerto de Almería desde la N-340a, primera fase de la conexión directa con la autovía del Mediterráneo (A-7), una actuación que incluye, además la reordenación integral de los viales internos del recinto portuario hacia la zona comercial y ha sido ejecutada con una inversión de 2,8 millones de euros. Esta entrada permite al puerto desarrollar su potencial de crecimiento en exportación de mercancías y fortalecer su posicionamiento complementando el transporte por carretera.

La ampliación del Muelle de Pechina es otro de los grandes proyectos de la APA, cuya ejecución prevé licitar en el segundo trimestre de este año con una inversión de 25 millones de euros, cofinanciados con 6 millones de euros de fondos europeos, en el marco de la convocatoria de 2023 del Mecanismo Conectar Europa (CEF).

Con un plazo de ejecución de dos años, esta obra consiste en la prolongación del muelle en 260 metros, que incrementará la capacidad de atraque de buques de mercancías, y en ganar 5 hectáreas de superficie, que permitirá ampliar la zona de acopio y manipulación de tráficos, como pueden ser los relativos a la industria auxiliar agrícola, favoreciendo también la instalación de masa empresarial en el Puerto de Almería. Una vez ejecutada la ampliación, el muelle alcanzará los 570 metros de longitud, los 18 metros de calado y más de 24 hectáreas de superficie junto a la del Muelle de Poniente.

El Puerto de Almería está preparado para atender la sensibilidad de la producción agroalimentaria. En esta línea, las instalaciones portuarias almerienses cuentan con conexiones eléctricas para camiones y contenedores refrigerados (reefer) en la terminal de tráfico pesado y en la de contenedores, para que el transporte de productos agroalimentarios pueda mantener la cadena de frío durante su permanencia en el puerto. También dispone de Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de Mercancías (IFCSM) en el edificio del PCF (Puesto de Control Fronterizo), que integra todos los servicios de inspección fronteriza adscritos a Sanidad Exterior, Animal y Vegetal, Aduana y SOIVRE en un área que permite mayor agilidad en las labores de inspección y control oficial, así como en la tramitación administrativa. El Puerto de Almería sigue avanzando como el mejor aliado para el comercio exterior.