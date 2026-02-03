Roquetas de Mar lleva a Fruit Logistica un modelo de agricultura sostenible con garantía de calidad

Roquetas de Mar volverá a estar presente en la próxima edición de Fruit Logistica, que se celebrará en Berlín durante la primera semana de febrero, una de las citas internacionales más importantes para el sector de frutas y hortalizas frescas.

La participación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en Fruit Logistica pone de manifiesto el compromiso institucional con uno de los principales motores económicos del municipio. La presencia en esta feria internacional refuerza el respaldo a agricultores y empresas hortofrutícolas, visibilizando el esfuerzo colectivo de un sector que ha sido clave en la transformación y proyección internacional de la ciudad.

La presencia de Roquetas de Mar en Berlín se enmarca en el liderazgo de Andalucía en la exportación de frutas y hortalizas, y de manera muy especial en el papel protagonista de la provincia de Almería, uno de los grandes motores exportadores del sur de Europa.

En 2025, la provincia de Almería ha alcanzado exportaciones cercanas a los 4.700–4.800 millones de euros en el periodo comprendido entre enero y octubre, registrando un crecimiento interanual y marcando récords históricos en varios sectores estratégicos, especialmente en el ámbito agroalimentario. La aportación almeriense representa aproximadamente entre el 13 y el 14% del total de las exportaciones de Andalucía, una cifra que pone de relieve el peso específico de la provincia en la balanza comercial regional y su capacidad para competir con éxito en los mercados internacionales más exigentes.

Dentro de este contexto de fortaleza exportadora, Roquetas de Mar desempeña un papel esencial. Con más de 3.000 hectáreas de cultivos bajo invernadero, una potente industria auxiliar y una clara vocación exterior, el municipio se ha consolidado como uno de los grandes referentes del modelo agrícola almeriense.

Las frutas y hortalizas producidas en el campo roquetero llegan cada campaña a mercados estratégicos como Alemania, Francia, Reino Unido o los países nórdicos, donde son valoradas por su calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad y sostenibilidad. Esta proyección internacional es fruto del esfuerzo de agricultores, cooperativas y empresas que han sabido adaptarse a las nuevas demandas del consumidor global.

La feria se ha convertido, además, en un punto de encuentro imprescindible para el intercambio comercial y la apertura de nuevos mercados, reforzando la competitividad de las empresas. Para el sector hortofrutícola de Roquetas de Mar, estar presente en Berlín supone una oportunidad estratégica para consolidar relaciones comerciales, detectar tendencias, anticiparse a los cambios del mercado y, al mismo tiempo, abordar los grandes retos del sector hortofrutícola: la digitalización del campo, la aplicación de nuevas tecnologías, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia logística y la mejora continua de la cadena de valor.

De esta forma, se muestra el apoyo incondicional a un sector que necesita el respaldo de las administraciones de cara a conseguir acuerdos comerciales justos, mayor control fronterizo y reciprocidad fitosanitaria entre otras reivindicaciones.

El agua, un reto estratégico para el futuro del campo roquetero

Junto a la innovación y la competitividad, la gestión del agua se ha convertido en uno de los grandes retos de Roquetas de Mar en este año, un factor determinante para que la producción agrícola pueda desarrollarse con garantías y asegurar la supervivencia del sector.

En un escenario marcado por la sequía estructural, el municipio ha dado pasos decisivos para reforzar su seguridad hídrica. Entre las actuaciones más relevantes destaca el impulso definitivo al nuevo depósito de agua potable, una infraestructura de gran capacidad que permitirá mejorar la regulación, aumentar la resiliencia del sistema y garantizar un suministro estable y seguro tanto para la población como para los sectores productivos.

A ello se suma la finalización de las obras de conexión de agua desalada, con una inversión cercana a los 14 millones de euros, que convierten a Roquetas de Mar en el primer municipio del Poniente almeriense en abastecerse de forma exclusiva de agua desalada de calidad. Además, la concesión de agua desalada por 20 años y la autorización para el uso de aguas regeneradas procedentes de la EDAR permiten diversificar las fuentes hídricas y avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente en la gestión del recurso.