Tecnología Trietech y microalgas: la revolución sostenible que impulsa la agricultura del futuro

Biorizon Biotech, empresa biotecnológica española con sede en Almería, continúa reforzando su posicionamiento en Europa gracias a su apuesta por el uso profesional de microalgas y al desarrollo de tecnologías avanzadas como Trietech©.

Estas soluciones permiten mejorar el rendimiento del cultivo, potenciar la calidad final de la cosecha y aumentar la resiliencia de la planta frente a los efectos del cambio climático, un reto cada vez más determinante en la producción agrícola.

En este contexto, Biorizon Biotech se consolida como un referente europeo en innovación biotecnológica aplicada a la agricultura, gracias a un enfoque altamente tecnológico orientado a desarrollar soluciones naturales, eficaces y alineadas con el futuro del sector.

Este posicionamiento se ha visto reforzado recientemente con la concesión del Premio Andalucía TRADE Empresa Andaluza 2025, en la categoría

de Innovación y Transferencia de Conocimiento, una distinción que reconoce la capacidad de la compañía para transformar investigación avanzada en soluciones reales para el campo y acelerar su adopción en mercados internacionales.

Microalgas, bioestimulación natural

Las microalgas aportan una combinación excepcional de compuestos bioactivos, como aminoácidos, proteínas, vitaminas, polisacáridos, antioxidantes y fitohormonas naturales (auxinas, citoquininas y giberelinas), que influyen directamente en procesos clave del desarrollo vegetal. Gracias a ello, contribuyen a estimular el crecimiento, favorecer un desarrollo equilibrado y optimizar la absorción de nutrientes esenciales, elevando el rendimiento y la calidad comercial de los frutos.

Además, su aplicación ayuda a reforzar la resistencia de la planta frente a condiciones adversas, mientras que en el suelo favorece la actividad microbiana y mejora su estructura, aumentando la capacidad de retención de agua y nutrientes.

Tras más de 20 años de investigación, Biorizon Biotech ha desarrollado Trietech©, una tecnología patentada que representa un avance diferencial en el uso de microalgas para la agricultura. Este proceso exclusivo se basa en la selección de cepas con beneficios agronómicos demostrados, su cultivo en instalaciones propias en Almería —una de las mayores plantas de producción de microalgas de Europa— y la formulación final de soluciones adaptadas a las necesidades reales del campo.

Gracias a la tecnología Trietech©, la compañía logra extraer compuestos bioactivos de alto valor e integrarlos en productos naturales, eficaces y sostenibles, diseñados para impulsar la productividad, mejorar la tolerancia al estrés abiótico y elevar el rendimiento del cultivo en diferentes condiciones agrícolas.

Bioestimulantes certificados

En un sector cada vez más regulado, los bioestimulantes con Certificación Europea, conforme al Reglamento (UE) 2019/1009, representan una garantía de calidad, eficacia y seguridad.

Biorizon Biotech lidera esta línea con una gama completa de soluciones formuladas con tecnología Trietech©, como Biofat 600, Algafert, Photopower, Biopower Eco, Fortyfi, Algadefense y GermiTop, que aportan biomoléculas naturales clave y eficacia demostrada en campo.

Biorizon Biotech es una empresa biotecnológica española, con sede en Almería, especializada en el desarrollo de soluciones sostenibles para la agricultura basadas en microalgas, bacterias y extractos vegetales. Con presencia en más de 70 países y una de las mayores plantas de cultivo de microalgas de Europa, la compañía es un referente internacional en bioestimulación y biotecnología agrícola.