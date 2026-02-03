UNICA Group, presenta su tomate SOLOH, concebido como snack premium

UNICA GROUP cuenta los días para una nueva edición de Fruit Logistica, la principal feria internacional del sector hortofrutícola, donde presenta sus últimas innovaciones orientadas a responder a las nuevas tendencias de consumo y a reforzar su posicionamiento en los mercados internacionales.

Entre las novedades más destacadas para esta cita se encuentra SOLOH, un tomate desarrollado específicamente para el consumo en formato snack. Pensado para comer “tal cual”, SOLOH destaca por su intenso dulzor equilibrado con una refrescante acidez, ofreciendo una experiencia sensorial diferenciada en cada bocado y eleva la categoría de snacking a un nivel desconocido hasta ahora. Su nombre refleja tanto su carácter único, como su origen mediterráneo, convirtiéndose en una propuesta premium dentro de la gama de tomate.

El lanzamiento de SOLOH se enmarca en la creciente demanda de snacks saludables, una tendencia que sigue ganando peso entre los consumidores europeos y que impulsa nuevas formas de consumir frutas y hortalizas. Se trata de un snack de lujo, tanto por sabor como por apariencia visual, pero accesible a todos los públicos.

La innovación es un pilar clave en la estrategia de UNICA, lo que impulsa su interés por la mejora continua del tomate para adaptarse a todos los consumidores y a todos los momentos de consumo. En este sentido, desarrolla propuestas como sus tarrinas de potpourri de tomate, que permiten degustar distintas variedades en pequeñas cantidades.

En línea con su filosofía de aportar nuevas soluciones, UNICA impulsa la diversificación de la categoría de berenjena, con especial atención a los consumidores más jóvenes, entre los que se está perdiendo el hábito de consumo de este producto. En este contexto, la compañía presenta incorporaciones recientes como la mini berenjena Delistra®, ampliando su oferta con formatos más versátiles y adaptados tanto al consumo doméstico como al canal profesional.

La cooperativa de segundo grado continúa además desarrollando nuevas soluciones para facilitar la ingesta de verduras, apostando por formatos de IV y V gama, así como por elaboraciones con ingredientes muy demandados en la actualidad, como la quinoa o propuestas de verduras caramelizadas, que combinan facilidad en el consumo y sabor.

Asimismo, UNICA GROUP amplía su oferta de conveniencia con el lanzamiento de un nuevo tomate rallado elaborado mediante tecnología de altas presiones (HPP), que mantiene el auténtico sabor del tomate recién rallado. Este proceso, al evitar el tratamiento térmico, ayuda a conservar los beneficios nutricionales propios del vegetal fresco, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria. El producto ofrece una vida útil de hasta 9 semanas, contribuyendo a reducir el desperdicio alimentario. Este lanzamiento se enmarca en la estrategia de UNICA orientada en la creación de valor añadido y en la adaptación a las nuevas demandas del consumidor.

La presencia en Fruit Logística sirve también para poner constatar la evolución del grupo tras la incorporación de Cooperativa del Campo Guadiaro y San Martín del Tesorillo (Tesoricoop), ambas ubicadas en la Sierra de los Alcornocales (Cádiz). Estas entidades, especializadas en la producción de aguacates y cítricos ecológicos, aportan a UNICA un volumen conjunto de 15 millones de kilos anuales, de los cuales 5 millones corresponden exclusivamente al aguacate, un producto estratégico por su creciente demanda.

UNICA GROUP les espera en el stand A-20, Pabellón 18.