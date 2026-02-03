Vícar proyecta en Fruit Logistica su liderazgo en la agricultura

Situado en el corazón del Poniente almeriense, el municipio de Vícar es hoy uno de los grandes referentes de la agricultura intensiva en Europa. Una condición que ha adquirido con el paso de los años y cuya evolución queda hoy patente a través de su presencia en Fruit Logistica, una de las ferias agrícolas más importantes del sector. Así, de la mano de las empresas que conforman el tejido sectorial del municipio, Vícar alza la voz para mostrar al mundo un modelo agrícola moderno y competitivo. Hablar de Vícar es hablar de trabajo, innovación y visión de futuro. Pero también es hablar de las familias que han hecho crecer la localidad a través de sus pequeñas y medianas explotaciones, atrayendo a grandes multinacionales. La agricultura se configura como uno de los principales motores económicos y sociales del municipio, que transformó un entorno árido en un auténtico centro de producción de alimentos.

Los productos hortofrutícolas que se cultivan en Vícar (como tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, melón o sandía) llegan cada día a los grandes mercados internacionales y, finalmente, a las mesas de millones de personas. Su éxito no es casual: responde a un modelo basado en la profesionalización del sector, la incorporación constante de tecnología, el control exhaustivo de la calidad y la apuesta firme por la seguridad alimentaria.

Fruit Logistica representa una oportunidad única para poner en valor este trabajo. En un contexto global cada vez más exigente, Vícar demuestra que es posible producir alimentos saludables de forma eficiente, respetando el medio ambiente y adaptándose a los retos del cambio climático. La implantación de técnicas de agricultura sostenible, el uso responsable del agua, el control biológico de plagas y la reducción progresiva de residuos son ya señas de identidad del campo vicario.

Pero la agricultura de Vícar no solo destaca por su capacidad productiva. También es un ejemplo de cohesión social y multiculturalidad. La agricultura en Vícar ha contribuido a la creación de empleo, al crecimiento de la población —superando ya los 30.000 habitantes— y a la transformación socioeconómica del entorno. Cooperativas, comercializadoras, empresas auxiliares y centros de investigación forman ya un ecosistema que impulsa la economía local y proyecta el nombre de Vícar más allá de nuestras fronteras.

De esta forma, a través de su participación en Fruit Logistica, el municipio de Vícar, con su alcalde Antonio Bonilla en representación, se presenta como un valor seguro para el asentamiento de nuevas empresas dedicadas al sector. Y es que este es un municipio que cree firmemente en su agricultura como eje de desarrollo, que apoya a sus agricultores y que sigue apostando por la internacionalización como vía para consolidar su liderazgo.

En definitiva, Vícar es presente y futuro del sector hortofrutícola. Un ejemplo de cómo la agricultura puede ser sinónimo de progreso, sostenibilidad y oportunidades. En el gran escaparate internacional de Fruit Logistica, Vícar no solo exhibe sus productos: muestra su identidad, su talento y su firme compromiso con alimentar al mundo desde Almería.