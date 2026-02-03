Más volumen y gama: las naranjas Red Bouquet vuelven a ser protagonistas en Fruit Logistica

La 33ª edición de Fruit Logistica, que se celebrará del 4 al 6 de febrero en Berlín, tendrá para Anecoop un marcado carácter corporativo al coincidir con el 50 aniversario de la cooperativa. Este encuentro internacional es un escaparate estratégico que le permite consolidar su presencia en los principales mercados europeos y abrir nuevas oportunidades de negocio, mostrando la diversidad de su oferta hortofrutícola y consolidando su posicionamiento como referente en innovación y calidad.

En este contexto, Anecoop seguirá impulsando su gama de naranjas rojas mejoradas bajo la enseña Red Bouquet, un producto de plena temporada que esta campaña incrementa su volumen, con una previsión cercana a las 4.000 toneladas comerciales, gracias a la buena acogida que ha tenido la promoción de estas variedades entre sus agricultores socios y clientes. Se trata de naranjas mejoradas porque la cooperativa ha centrado el desarrollo de esta línea de trabajo en la adaptación perfecta entre las mejores variedades y las zonas de producción más adecuadas, dado el especial requerimiento agroclimático de la naranja pigmentada por antocianos.

El proyecto de las naranjas Red Bouquet nació en su campo de experiencias de Museros (Valencia) con el objetivo de recuperar variedades históricas cultivadas tradicionalmente en Valencia e incorporar otras complementarias, reforzando su programa comercial de cítricos. La variedad con mayor crecimiento del programa es la Ippolito, que se complementa con volúmenes algo menores de Tarocco Rosso, Moro y Sanguinelli.

El ácido fólico, valor diferencial

En el marco de su acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, Anecoop ofrece nuevos datos sobre los beneficios saludables que aportan sus naranjas rojas, siendo las variedades estudiadas por la Universidad las que componen la gama Red Bouquet.

Los resultados del estudio indican que pueden ser consideradas como “fuente de ácido fólico” en su consumo en fresco, tomando como referencia 100 gramos de producto. Si se consumen como zumo en una cantidad mínima de 150 ml, entonces se puede afirmar que tienen “alto contenido en ácido fólico”. Para que un alimento pueda recibir esta calificación, debe incluir una cantidad dos veces superior al valor requerido para considerarse “fuente de…”.

El ácido fólico interviene en distintos procesos del cuerpo humano, entre otras la función psicológica normal, el crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo, la formación normal de células sanguíneas o el proceso de división celular, además de disminuir el cansancio y la fatiga.