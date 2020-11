La voz de la mujer en el sector pesquero

La Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes) es una organización sin ánimo de lucro, representativa de las mujeres del sector pesquero y acuícola de la comunidad autónoma de Andalucía, cuyo principal objetivo es defender los intereses económicos, sociales y profesionales de todas ellas.

Antes de su creación las mujeres venían asociándose en torno a objetivos locales, pero, a inicios de 2018, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía convoca a distintas mujeres del sector y a sus asociaciones, para poner de manifiesto la importancia de crear una Asociación de mujeres de la pesca de ámbito andaluz, a partir de ahí, la Asociación de mujeres de la pesca Galatea de Almería toma la iniciativa, contacta con otras mujeres y asociaciones de las provincias pesqueras con los mismos intereses, necesidades de organización y de trabajo conjunto entorno a unos claros objetivos en defensa del sector pesquero; naciendo como resultado de esta iniciativa Andmupes.

Más de 200 mujeres trabajadoras del sector pesquero y acuícola andaluz forman parte de la red

Así, esta asociación que se constituyó en abril de 2018, actualmente se presenta como una organización representativa del sector pesquero andaluz, que, tras realizar un diagnóstico de la situación real de la mujer dentro del sector, sigue avanzando en las líneas de trabajo establecidas en sus estatutos, dando visibilidad a la mujer en el sector, consiguiendo su participación en los órganos consultivos de la pesca, que las mujeres sean tratadas en igualdad de oportunidades y que la formación tenga en cuenta la figura de la mujer como un activo dentro del sector pesquero, con un programa innovador de apoyo y fomento al sector pesquero, de formación, sensibilización y asesoramiento, en el que la figura de la mujer está alcanzando progresivamente la posición que le corresponde.

En su Junta Directiva, formada por una presidenta (en Almería), dos vicepresidentas (una de la zona mediterránea, en Estepona-Málaga; y la otra de la zona atlántica, en Barbate-Cádiz), una secretaria-tesorera (en Motril - Granada) y 2 vocales (una en Caleta de Vélez - Málaga y la otra en Ayamonte - Huelva), están representadas todas las provincias de Andalucía que cuentan con sector pesquero.

En la actualidad más de 200 mujeres trabajadoras del sector pesquero y acuícola andaluz forman parte de esta red que engloba los subsectores: extractivo, comercializador, transformador, administración, gestión e investigación. Sus asociadas son personas pertenecientes a 8 Asociaciones de mujeres del sector pesquero, mujeres con cargo en entidades públicas, Cofradias, OPPs, APPs, asociaciones de armadores de Andalucía, empresarias del sector y de empresas pesqueras compuestas por mujeres.

Su proyecto ha venido creciendo de manera exponencial y natural, no sólo gracias al trabajo conjunto de todas y cada una de sus componentes, sino también, al apoyo institucional y económico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que, como administración pesquera andaluza, está permitiendo el desarrollo de su actividad, la consolidación de su funcionamiento y gestión; la puesta en marcha de interesantes actuaciones de difusión y divulgación, transferencia de tecnología e información y formación a sus asociadas; así como las de colaboración con otras entidades y administraciones de interés. En definitiva, AndMuPes se está configurando en un proyecto útil que progresa imparable gracias a una estrategia seria, cargada de compromiso, esfuerzo y rigor, donde las mujeres vienen demostrando sobradamente su capacidad de respuesta rápida, liderazgo y gobernanza en temas de máximo interés desde la perspectiva de género, a la hora de alcanzar logros y beneficios que repercutan en todas las personas que integran el sector pesquero de Andalucía.

Actuaciones destacadas de 2018 y 2019Durante el año 2018 se desarrolló la primera fase del proyecto, donde se llevaron a cabo actuaciones de difusión y divulgación, tales como jornadas y encuentros celebrados no sólo por Andalucía (Sevilla, Almería, Motril, Ayamonte, etc), sino también en otras zonas (Santiago de Compostela, Madrid, etc) , para dar a conocer Andmupes al resto de asociaciones de mujeres de la pesca existentes, facilitar la integración de más socias del territorio, recabar información sobre las necesidades y problemas de las mujeres de la pesca, ofrecer asesoramiento para incentivar la creación de nuevas asociaciones que están fortaleciendo a la propia asociación andaluza.

Desde su creación, las mujeres de Andmupes han conseguido incrementar su liderazgo gracias a su participación efectiva en los órganos representativos y decisorios del sector de esta comunidad autónoma. Como ejemplo claro la asociación participa en el órgano consultivo del Consejo Asesor de Pesca, donde tiene asignada dos vocalías. Así mismo, Andmupes tiene representación en otras organizaciones a nivel estatal, formando parte de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca ANMUPESCA, (en la que cuenta con dos vocalías por la Comunidad Autónoma de Andalucía) y de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero.

Durante 2019, la asociación crea una red de mujeres de la pesca que está permitiendo la transferencia de conocimientos y facilitando la replicación y evaluación de aquellas acciones de éxito llevadas a cabo en otros puertos pesqueros. Como resultado de ello, la asociación celebró el I Encuentro Internacional de Mujeres de la Pesca Andalucía-Marruecos: “Líneas estratégicas en política de igualdad para las mujeres del sector pesquero de África y Europa”, que tuvo lugar en octubre de 2019 en Conil de la Frontera (Cádiz), con el principal objetivo de intercambiar información, ideas y proyectos con mujeres de Andalucía, Galicia, Madrid, Marruecos, Senegal, Francia, Italia, etc., dar a conocer la situación de otras mujeres dedicadas al sector pesquero y mantener una estrecha relación que posibilite el diálogo, la puesta en común y el avance hacia líneas estratégicas en política de igualdad para las mujeres del sector pesquero.

Como aspecto a destacar, en diciembre de 2019, esta asociación recibió de manos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, el XIV Premio Andalucía de Agricultura y Pesca, en la categoría Iniciativa Mujeres.