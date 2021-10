¿Se convertirá la calabaza en un nuevo cultivo en el campo almeriense?

Si algo caracteriza a los agricultores y en especial a los de Almería es su capacidad de reinventarse y de salir adelante. Unos trabajadores duramente castigados por los precios de los productos pero que, sin embargo, es un colectivo valiente, entregado y con gran capacidad de trabajo contra viento y marea. No se desanima y sigue cultivando la tierra para llevarnos a la mesa los mejores productos.

Si bien Almería es conocida y reconocida por su agricultura, en la provincia hay dos áreas bien diferenciadas el Poniente y el Levante, en esta última se encuentra la Comarca de Níjar que en los últimos años ha experimentado un incremento importante en el número de hectáreas cultivadas y en la creación de empresas relacionadas con este sector.

Los agricultores de Níjar se han ido adaptando también a nuevas situaciones que han ido determinando el cambio de productos en los invernaderos, ya no hablamos sólo de precios sino también de la calidad del agua y de su falta. Si hace unos años veíamos hectáreas y hectáreas de judías verdes, en la actualidad este cultivo prácticamente ha desaparecido por la salinidad del agua que hace muy complicado su crecimiento. En esa búsqueda de alternativas Rubén Rodríguez, agricultor ecológico de la empresa Níjar Green Bio, ha decidido este año probar con la calabaza. Un producto que suele tener su máxima venta de cara a final de octubre y principios de noviembre y que consigue su máxima publicidad cuando se aproxima la fiesta de Halloween.

Rubén Rodríguez forma parte de la nueva generación de agricultores de la Comarca de Níjar. Nació en la barriada de Fernán Pérez y aunque comenzó trabajando en la construcción, los derroteros de la vida le llevaron a abandonar el ladrillo y a sustituirlo por el invernadero. Este nijareño comenta que es agricultor “porque me gusta ver la evolución en cada cultivo y sacar la máxima calidad posible y la verdad es que es un orgullo pertenecer a esta cadena alimentaria aunque conlleve mucha responsabilidad pero es un oficio muy bonito. Ahora mismo no me replanteo otra profesión ya que cada día aprendo algo nuevo y es verdad que a diario intentamos mejorar ”.

De sus comienzos ya han pasado algunos años pero sus ganas de sacarle partido a la tierra no han mermado. Se levanta al alba y su día comienza tras el café, a partir de ahí se dedica a cultivar sus invernaderos. Desde un principio se decantó por la producción ecológica, convencido plenamente de que es el futuro de la agricultura en Almería, “tenemos que conseguir los mejores productos para ofrecérselos al mercado. El consumidor es cada vez más exigente. Soy un defensor a ultranza de la agricultura ecológica, porque es respetuosa con el medio ambiente y con la propia salud de los que consumimos alimentos ecológicos. Son productos de mejor calidad, no utilizamos productos químicos y no podemos olvidar que a la misma vez aumentan y mantienen la fertilidad del suelo”. Su invernadero ha pasado de los tomates, calabacines, pimientos, sandías a la calabaza, ¿será el futuro producto de la Comarca de Níjar?