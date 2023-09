EOI: masters y programas ejecutivos que impulsarán tu carrera profesional

EOI fue fundada en 1955 siendo la Escuela de Negocios decana en España. Desde 1993 cuenta con una sede en Sevilla (PCT Cartuja) desarrollando actividad en toda Andalucía. A lo largo de estos años hay cuatro características que han permanecido invariables:

Formación a la vanguardia: tratando siempre los últimos conocimientos, metodologías y técnicas, que suponen auténticas oportunidades profesionales y empresariales para sus alumnos. Así, en la actualidad, desarrolla programas sobre Big Data, Hidrógeno verde, Dirección de Proyectos, o en sectores de tanto potencial como Energías Renovables, Aeroespacial o Minería y Materias Primas. Formación práctica y aplicada, no académica. El claustro está formado por profesionales que vienen a compartir su experiencia con los alumnos, en un modelo de “profesionales formando a profesionales; profesionales formados por profesionales”. Conexión con las empresas: los programas están diseñados a partir de las necesidades detectadas en las empresas, y en colaboración con ellas. Las empresas se enfrentan en la actualidad a una “batalla por el talento”. EOI les ayuda a contar con ese talento. Formación orientada al negocio y al mercado laboral.

En su oferta formativa de management, además de los referenciados Aerospace MBA y Mining & Raw Materials MBA, destacan el Executive MBA y el PDMAP – Programa de Dirección para Mujeres de Alto Potencial. Además de centrarse en las cuestiones de gestión empresarial (finanzas, marketing, estrategia, operaciones, recursos humanos, etc) ponen especial foco en las soft skills (liderazgo, trabajo en equipo. comunicación, negociación,…) sin olvidar que todos los programas de EOI se asientan en el triple eje que constituye el posicionamiento de EOI: la digitalización, la iniciativa emprendedora, y la sostenibilidad.

En cuanto a la metodología, la práctica totalidad de sus programas son blended e híbridos, combinando sesiones presenciales (importantes para la interacción entre alumnos y con los profesores) con sesiones on line (que dan mayor flexibilidad y facilitan la conciliación), y permitiendo que las sesiones presenciales se pueden seguir en remoto. También hay programas 100 % on line, como el Programa Ejecutivo en Energías Renovables. Todas estas metodologías, presencial, híbrida y on line tienen, como denominador, común la excelencia.

También es muy relevante la actividad In Company, programas a medida para empresas e instituciones, como Cepsa, Admiral, Ayesa, Caja Rural, Puleva, Sandetel, Acciona, Repsol, Telefonica, Cooperativas Agroalimentarias, Renfe, Instituto de Estudios Fiscales,…

El Club EOI, constituido por los antiguos alumnos de EOI, constituye una de las redes profesionales más importantes del país. Son numerosas las actividades que desarrolla fomentando la formación continua, la actualización de conocimientos y el networking.

EOI, con más de 142.000 antiguos alumnos, es una Escuela de ámbito nacional con proyección internacional; una Escuela pionera, de vanguardia, en la que se forma en lo más actual, pero mirando siempre al futuro; la Escuela de la digitalización y la sostenibilidad, asumiendo como indisociable la generación de valor y riqueza para la sociedad, la economía y el medio ambiente; una Escuela del empleo, con un Departamento de Carreras Profesionales que trabaja para la consecución del 100% de inserción de los alumnos de postgrado y la mejora profesional de los alumnos ejecutivos; y una Escuela donde se estimula el espíritu emprendedor, con más de 60.000 emprendedores formados en los últimos 25 años.

EOI posee asimismo una dimensión social que también se proyecta en su política de descuentos y programas de ayudas económicas y bonificaciones para diferentes colectivos. Se puede consultar esta información y toda la oferta educativa de EOI en su página web www.eoi.es.

Hugo Pimiento, graduado en Ingeniería de la Energía. MERME 22-23

Ha finalizado este año 2023 el MERME - Máster en Energías Renovables y Mercado Energético. “Decidí cursar el máster porque tenía un perfil muy técnico y me faltaba formarme en la parte empresarial; además consideraba muy importante especializarme en el sector de las renovables y en el almacenamiento energético. Gracias a este máster, he conseguido mi principal objetivo que era trabajar en el sector de las energías renovables y, además, me ha permitido evolucionar tanto en el ámbito personal como en el profesional. Tomé la decisión acertada al apostar por EOI”.

Alberto Salguero, HO Industrial Performance & Improvement en Airbus Defence and Space. Aerospace MBA 03-04

“El Máster para mí fue realmente un salto cualitativo respecto a la formación que tenía hasta ese momento (Ingeniería). Me permitió desarrollar mi potencial, más allá del aspecto técnico, y orientar mi formación hacia la gestión trabajando habilidades que son clave, como el liderazgo”