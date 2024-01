No estaban locos, esos romanos : La Ruta Bética Romana

La superioridad moral, la descalificación del contrario o del distinto, del que no actúa o piensa de la misma manera, es una cuestión clásica, por intemporal, aunque alcance episodios de más intensidad, predominancia e, incluso, instrumentalización en función de los momentos, las circunstancias o las coyunturas. Las historietas de Astérix el Galo, que aparecieron a comienzos de los sesenta del pasado siglo, ambientadas en una aldea, de mediados del siglo I a. C., todavía no reducida por la romanos, se valieron, entre muchas otras genialidades, de esa superioridad, de esa razón única, por la que Obélix, inseparable compañero de Astérix, despachaba con “Están locos, estos romanos”, o quienes se terciaran (bretones, hispanos, normandos, egipcios…), cuando sus comportamientos no respondían al criterio que se tenía como norma aceptable y, además, excluyente.

Sin embargo, esos romanos, de la República al Imperio, con Julio César, tío abuelo de Augusto, el primer emperador de Roma, que inició la Pax Romana, extendida durante casi dos siglos, pusieron algo de orden y concierto en el mundo; con asentamientos, caminos y un urbanismo ancestral que se conservan en este tercer milenio posmoderno y remolón. La Vía Augusta es buena muestra de ello y el emperador Augusto, en los últimos años del siglo I a. C., promovió significativas reparaciones y mejoras para convertirla en una vía de comunicación, desde Cádiz a la frontera con Francia, que unió importantes y productivas ciudades de la Bética -provincia romana que toma su nombre del río Betis, hoy Guadalquivir- y los puertos del Mediterráneo. La relevancia de la Bética fue muy notoria, con dos emperadores romanos, Trajano y Adriano, nacidos, en el siglo I d. C., en la ciudad romana de Itálica, situada en el actual término de Santiponce, muy cercano a Sevilla, y el filósofo cordobés Séneca. Pero esa vía formaba parte de las más de cuatrocientas que el Imperio Romano hizo discurrir por el mundo conocido, con unos ochenta y cinco mil kilómetros de calzadas, cuyo punto de arranque era un monumento del Foro de la Antigua Romana, construido el año 20 a. C. por el emperador Augusto, de manera que todos los caminos conducían a Roma.

La Ruta Bética Romana, como red de turismo cultural y patrimonial, creada a finales del siglo pasado y recién incorporada a Rutas Culturales de España, reúne un conjunto de ciudades, en torno a la Vía Augusta, repartidas entre las provincias andaluzas de Sevilla, Córdoba y Cádiz, del que forman parte: Carmona, Santiponce, Écija, Osuna, Marchena, Córdoba, Almodóvar del Río, Montoro, Almedinilla, Puente Genil, Baena y Cádiz. Un privilegiado elenco de ciudades donde Obélix, de tomar forma real, acaso no fuese sino un gladiador retirado, perdido el efecto de las pócimas del druida Panorámix.

Visitar la villa romana de El Ruedo, en Almedinilla es una espléndida contemplación de los aposentos y el trazado que acogían la vida y las faenas de los días; restos de villas romanas se han hallado también en Almodóvar del Río (Carbula), con su imponente castillo de origen árabe; la ciudad ibero romana de Torreparedones, en Baena, es otra destacada muestra de un singular asentamiento; el aceite de la urbe romana Astigi (Écija); el emplazamiento estratégico de la primitiva población de Montoro (Epora); los antiguos ordenamientos cívicos romanos, conservados en Osuna (Urso); los yacimientos arqueológicos de Marchena (Martia); el asentamiento de Fuente Álamo, en Puente Genil; Itálica, la primera ciudad fundada por los romanos, en Hispania, en el actual término de Santiponce; las espléndidas manifestaciones de la presencia romana en Carmona (Carmo), con puertas, trazados y necrópolis que forman parte de un patrimonio milenario, en conjunción con una singularidad paisajística, para fundamentar la candidatura de esta ciudad al reconocimiento como Patrimonio Mundial; y las ciudades mayores de la Bética, Cádiz (Gades) y Córdoba (Corduba), con sus fabulosos atractivos, completan, por tanto, el monumental catálogo de ciudades de la Ruta Bética Romana, cercanas a la Vía Augusta y al Guadalquivir, donde Roma se hizo presente y los romanos cierto es que no estaban locos y sabían bien lo que hacían.