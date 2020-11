Una década cuidando las costas

Diez años han pasado desde que Movistar y Fundación Ecomar comenzasen su colaboración para cuidar nuestras costas y concienciar a la sociedad de la importancia y la necesidad de proteger nuestros mares y océanos a través del deporte. La Fundación Ecomar fue creada el 3 de marzo de 1999 por Theresa Zabell, doble campeona olímpica de vela, que tras retirarse de la competición sintió la necesidad de comprometerse y devolverle al mar todas las satisfacciones que le había dado durante su carrera deportiva.

Movistar, cuya misión es conectar la vida de las personas haciendo el mundo más humano, tiene un sólido compromiso con el cuidado y protección del medioambiente y contra el cambio climático. Entre sus principales iniciativas destaca su compromiso en apoyo a la ONU con la “Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future” para ayudar a contener el aumento de temperatura global en un 1,5º.

Durante los 10 años de colaboración, son muchas las campañas y eventos que Movistar y Ecomar han puesto en marcha iniciativas diversas como la limpieza de las playas de Tarifa, Palma (Portal Nous), Isla de Arosa y Guardamar del Segura en Alicante y varios trabajos de concienciación y colaboración con 138.000 niños voluntarios. Además, han recogido 1.200 kg de residuos y han repartido más de 102.500 cuadernos de bitácora.

Además, en estos años han sido también muchos los premios y reconocimientos tanto a nivel deportivo como ambiental, de la importante labor realizada para proteger nuestras playas y océanos. Para celebrar este décimo aniversario de su colaboración, Movistar y Ecomar han organizado un Live en Instagram para el próximo 5 de noviembre a las 18:00 horas en el que estarán presentes la doble campeona olímpica Theresa Zabell y Daniel Maniega, Jefe de Medioambiente y Cambio Climático de Telefónica. En este evento se debatirán entre otros temas, cómo ha cambiado la preocupación ambiental entre las personas, las empresas… y su involucración en estos diez años, o los desafíos del cambio climático a los que nos enfrentamos.

Además, Theresa hablará de la OceanosCientific Mediterránean Contaminantes Expedition 2020.