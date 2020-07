Amazon y su carrito de la compra inteligente: adiós a las cajas y las colas

Si algo ha subido durante la época de confinamiento debido a la crisis sanitaria por coronavirus han sido las compras online. Y con ellas Amazon se encuentra en el podio. Tal es la cantidad de pedidos que recibe la empresa norteamericana que, con el fin de facilitar y mejorar el servicio al cliente, ha dado un paso cualitativo y ha apostado por un carrito inteligente denominado Amazon Dash Cart.

La misma filosofía de los cajeros automáticos que prescinden de personas físicas para atendernos -pero todavía más rápido- viene a aportar esta nueva tecnología, evitando así colas indeseables e interacciones innecesarias.

Facilidades

Este carrito de la compra smart va sumando los productos que el usuario introduce dentro del mismo y cobra automáticamente. ¿Cómo lo hace? Gracias a numerosos sensores y algoritmos que detectan todo lo que el consumidor deposita.

Cuando se ha finalizado la compra, se abandona el supermercado por un carril concreto dotado de sensores que cargan importe total para que el cliente proceda al pago. ¿Y cómo se paga? Pues, a la hora de cobrar, el coste se abona mediante una tarjeta de crédito vinculada con nuestra cuenta.

Método futurista

Así pues, si queremos desbloquear el carrito, lo primero que deberemos hacer es escanear el código QR con nuestro teléfono móvil que, inmediatamente, se relacionará a la cuenta de Amazon que tengamos.

Con posterioridad, a medida que se añadan los productos, habrá que esperar a que Amazon Dash Cart emita una señal que indicará que el producto ya ha sido registrado y su precio ha sido sumado a la cuenta total.

En el caso de que el artículo no se haya detectado, el carrito emitirá una luz naranja con el fin de indicarle al cliente que vuelva a introducir el producto concreto.

Asimismo, este carrito lleva una pantalla táctil dotada con el asistente virtual Alexa de Google, que permite ver la cuenta final o eliminar productos y añadirlos si fuera el caso.

Este dispositivo viene dotado, además, con un escáner de cupones para poder aplicar los descuentos que hayamos acumulado.

En la práctica

Según la compañía del gigante de ventas, la finalidad de este carrito es realizar compras pequeñas en tiendas de Amazon, como los famosos supermercados Amazon Go, donde no existen trabajadores físicos. La idea, no obstante, es que sea trasladada a todos los supermercados convencionales.

La sensación que genera esta experiencia de compra es extraña, plantean los expertos. La inexistencia de una persona que nos atienda, una fila para pagar o una caja registradora puede generar inquietud tras coger un producto y salir sin más. Pero, aseguran desde Amazon, "ni es gratis ni se está robando, la tecnología reconoce al consumidor y le cobra". En época de coronavirus, el futuro ha llegado, sin duda, a los supermercados.