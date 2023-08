Análisis: Tablet SPC Gravity 4 Plus

Como ocurre con el mercado de los smartphones, con las grandes marcas cada vez más centradas en teléfonos cuyo precio supera con mucho los mil euros, también en el segmento de los tablets resulta complicado encontrar dispositivos que ofrezcan buenas prestaciones a precios para todos los bolsillos.

Las tecnológicas que todos conocemos desarrollan modelos más potentes que la mayoría de ordenadores (y de smartphones, salvo los que pasan de los mil euros) y condenan a quienes solamente buscan un aparato que complemente su teléfono u ordenador a recurrir a tiendas online en las que el mismo aparato (siempre sin valoraciones) aparece mil y una veces publicitado, con nombres distintos y descripciones redactadas con un traductor automático de la era anterior a la inteligencia artificial.

Es cierto que la venta de tablets no pasa por su mejor momento, al menos en lo que se refiere a las cuentas de las megacorporaciones mundiales, pero siguen siendo un producto al que muchos usuarios recurren ya sea como segunda pantalla de su equipo informático, como una segunda tele (en la que disfrutar de música, series, películas o libros), para hacer videollamadas o para que los niños se entretengan jugando o viendo también contenidos audiovisuales.

El catálogo de 'tablets' de SPC

Todo esto y mucho más se puede hacer con el dispositivo que analizamos hoy, la propuesta más potente del catálogo de tablets de la tecnológica española SPC, el Gravity 4 Plus.

Por cierto, y antes de seguir, esta marca dispone de un tablet especialmente diseñado para los más pequeños, el Gravity 3 Mini, y otro para personas mayores (encuadrado en su línea de dispositivos pensados para ellos), el Gravity 3 4G Senior Edition.

Para todos los que están entre la primera franja de edad y la segunda, el Gravity 4 Plus es una opción más que recomendable, con unas prestaciones muy interesantes y un precio sin duda atractivo: menos de 200 euros.

SPC lanzó hace unos meses el Gravity 4 Plus junto a su hermano menor, el Gravity 4. Dos dispositivos muy similares pero con algunas diferencias destacadas (más pantalla, más batería y más memoria RAM, por ejemplo, en el Plus) que hacen que valga la pena abonar esos 20 euros extra que diferencia el precio de uno y otro.

Diseño y pantalla

El Gravity 4 Plus cuenta con una pantalla Full-laminated IPS de 11 pulgadas, con relación de aspecto 16:10 y resolución 1200 x 2000 (2K). Un panel que ofrece una imagen muy buena, con profundidad, contraste y colores vivos y que además proporciona una gran respuesta táctil.

Esta calidad se completa, en el apartado de sonido, con cuatro altavoces que emiten un sonido no profesional pero sí más que decente para disfrutar de música, series y películas como es debido.

Por lo que respecta al diseño, tiene un cuerpo metálico sólido (con una trasera muy agradable al tacto) y compacto en un dispositivo muy ligero (unos 500 gramos de peso) y cómodo (tiene un grosor de solamente siete milímetros). En un lateral está el conector USB-C para la carga y accesorios, junto a una ranura para tarjetas microSD y los botones de encendido y subida y bajada de volumen.

Rendimiento y batería

Por dentro, el tablet instala un procesador Mediatek MT8183 (Octa Core a 2 GHz), con una GPU ARM Mali G72 MP3. Tiene 128 GB de almacenamiento uMCP (ampliables con microSD de hasta 512 GB) y 8 GB de memoria RAM, potencia más que suficiente para ver vídeos, hacer videollamadas, jugar, leer, escribir o abrir varias aplicaciones al mismo tiempo. Ni se resiente ni, por cierto, se sobrecalienta como les ocurre a otros dispositivos, sean tablets o no.

Lleva como sistema operativo un Android 12 prácticamente limpio, es decir, sin las capas de personalización que instalan otras marcas y que en muchas ocasiones entorpecen y ralentizan la experiencia de uso (y, de paso, coartan la personalización propia que desea imprimirle el propietario).

Y, también, sin todas esas molestas aplicaciones que suelen venir preinstaladas y que nos hacen perder tiempo en eliminarlas. Nada de todo eso hay en este Gravity 4 Plus.

En el capítulo de la batería debemos hacer constar uno de los principales pros de este tablet y también uno de sus mayores contras. El pro es el gran tamaño de su batería, 7.000 mAh, muy bien optimizada además para prolongar su duración (supera las siete horas de pantalla sin problemas).

El contra es que no solo no incluye cargador en la caja sino que tampoco admite carga rápida (para mantener precios reducidos hay que ahorrar en algún sitio...), por lo que, por mucho que dure la batería, recargarla requiere bastante tiempo, unas dos horas y media.

Objetivamente no es mucho, pero en estos tiempos en los que los teléfonos se cargan en apenas media hora, o menos, dos horas y media parece una eternidad (nada, no obstante, que no se pueda solucionar con cargas previsoras para no quedarnos sin batería fuera de casa).

Cámaras

Ocurre con muchos tablets, también con los de rangos de precio superiores, y este modelo de SPC no iba a ser una excepción: las cámaras no suelen estar a la altura de elementos como las pantallas o las baterías.

Con todo, las dos lentes del Gravity 4 Plus, una trasera de 5 megapíxeles y una frontal de 2 megapíxeles, proporcionan resultados convincentes tanto en videollamadas como en grabación de vídeo o captura fotográfica. De nuevo, no resultados profesionales, pero sí fotos decentes si es la cámara que tenemos a mano.

(*El dispositivo fue cedido por SPC para la prueba)