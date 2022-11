Spotify: así puedes hacer el cartel de festival con tus canciones más escuchadas para Instagram

Si tienes Spotify y eres de los que están orgullosos de sus playlist, quédate, porque lo que vamos a enseñarte hoy te va a gustar. Existe un aplicación móvil con la que puedes crear tu propio cartel de festival con tus canciones más escuchadas en Spotify, y así, colgarlo en la red social de Instagram. Aquí te vamos a enseñar cuál es este servicio y cómo funciona para que, así, puedas crear tu cartel de festival personalizado.

see you at #instafest pic.twitter.com/xxRsmMGJuj