Bruselas amenaza con prohibir Tik Tok en la UE si no protege a los menores

La Comisión Europea amenazó este jueves al consejero delegado de Tik Tok, Shou Zi Chew, con prohibir el uso de la red social en la Unión Europea si no evita que los menores tengan acceso a videos "potencialmente mortales" y si no evita que los datos de los usuarios se cedan a terceros países como China.

Durante un encuentro telemático con Chew, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, le dijo que "con audiencias jóvenes se requiere una mayor responsabilidad" y que "no es aceptable que, tras características aparentemente divertidas e inofensivas, los usuarios tarden segundos en acceder a contenido dañino y, a veces, incluso potencialmente mortal".

Según explicó el departamento del comisario tras el encuentro, Breton pidió a Chew de forma "muy explícita" que cumpla con la normativa europea de protección de datos y con la nueva ley de servicios digitales que las grandes plataformas deberán cumplir, como muy tarde, a partir del 1 de septiembre.

Esa norma les obligará a eliminar el contenido ilegal y mejorar la transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos que determinan lo que los usuarios ven en internet y, de no hacerlo en repetidas ocasiones, Bruselas podrá aplicarles una multa del 6% de su facturación global o incluso prohibirles su estancia en el mercado único.

With younger audiences comes greater responsibility.As a platform reaching millions of young Europeans, #TikTok has to fully comply with EU law, notably the #DSA.I asked TikTok CEO Shou Zi Chew to demonstrate, as soon as possible, not only efforts but results. pic.twitter.com/3B8yGaIQp2