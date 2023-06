Bruselas propone nuevas normas para que móviles y 'tablets' sean más duraderos, eficientes y fáciles de reparar

La Comisión Europea (CE) propone nuevas reglas para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas y sostenibles a la hora de comprar dispositivos como teléfonos móviles y tablets, bajo el Reglamento de Etiquetado Energético de la Unión Europea (UE) ya existente.

Las medidas ayudarán a que la economía de la UE sea más circular, ahorrar energía, reducir la huella de carbono, apoyar modelos comerciales circulares y brindar los beneficios del Pacto Verde Europeo a los consumidores, aseguró la CE.

Esta nueva propuesta llega el mismo día que el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo aprobaron nuevas medidas para que estos dispositivos sean más duraderos, eficientes energéticamente y fáciles de reparar, siguiendo la proposición de la CE en noviembre de 2022 bajo el Reglamento de Ecodiseño de la UE.

We are proposing new rules to make phones and tablets more durable, energy efficient and easier to repair.The new EU ecodesign and energy labelling proposals, phones and tablets will have to to display information on:✅How long their batteries last✅Energy efficiency✅Their… pic.twitter.com/qRSbfn1c3Q