Despega la misión Psyche de la NASA, la primera que estudiará un asteroide rico en metales

La misión Psyche de la NASA despegó este viernes desde una plataforma del Centro Espacial Kennedy, en Florida (EEUU), e inició un viaje histórico rumbo a un asteroide rico en metales y que puede dar pistas sobre el origen del centro de la Tierra y de otros cuerpos celestes.

A la hora prevista, 10:27 horas del este de EEUU (16:27 en España), y tras un par de aplazamientos, el último por mal tiempo, un cohete Falcon Heavy de la compañía SpaceX alzó vuelo desde Cabo Cañaveral llevando en su cúspide la nave Psyche, a la que le espera un trayecto de 3.500 millones de kilómetros hasta su destino.

Si todo sale como está previsto, la nave llegará a las inmediaciones de Marte en mayo de 2026 y desde ahí continuará rumbo al asteroide Psyche, al que arribará en agosto de 2029.

A los dos minutos y medio del despegue se desprendieron los motores laterales del cohete, y a los cuatro minutos se separó la primera etapa del cohete central, para alcanzar después la órbita y escapar de la gravedad terrestre con la segunda etapa. Los motores laterales aterrizaron con éxito de forma controlada a los 8 minutos del despegue.

El objetivo de Psyche es un intrigante asteroide rico en metales con el mismo nombre, que orbita alrededor del Sol en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter.

🤘 Ready to Rock! The #MissionToPsyche is a journey to a metal-rich asteroid orbiting the Sun between Mars & Jupiter. Psyche is unique because it appears to be the exposed nickel-iron core of an early planet, one of the building blocks of our solar system! pic.twitter.com/fi9EAZ3L7I