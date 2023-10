Un año de Elon Musk en la antigua Twitter: guerra al 'woke', altavoz de la derecha y desinformación

Unos meses antes de hacerse con Twitter, Elon Musk decía que veía esa red social como "la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad".

Un año después de comprarla, el magnate no solo la ha renombrado (X) sino que ha dado un altavoz al ala política más derechista y ha permitido que la desinformación se expanda como la pólvora.

El 25 de febrero Musk dijo en su red que había llegado la hora de luchar contra el "virus antihumano woke", una palabra que designa lo políticamente correcto y con la que suele asociarse a la izquierda, y que, según él, cabe aplicar a medios como el New York Times o a Netflix.

Musk no ha tenido reparos en dar voz en su plataforma a candidatos políticos como el ex presidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) o al gobernador de Florida, Ron DeSantis, ambos candidatos a las primarias presidenciales republicanas, y que representan el ala más extrema del partido.

“El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei”, escribió Musk tras rehabilitar la cuenta de Trump, suspendida por la administración anterior de Twitter en enero de 2021 por "incitación a la violencia" tras el asalto al Capitolio.

No obstante, no fue hasta este agosto cuando Trump volvió a la red, con la publicación de una llamativa fotografía suya bajo arresto policial que le habían tomado en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia -donde está acusado de intentar revertir los resultados electorales de 2020 en ese estado- junto con un enlace para donaciones.

Por su parte, Ron DeSantis, inició en mayo su campaña presidencial de 2024 en un evento de Twitter en el que Musk lo entrevistó y que estuvo plagado de fallos técnicos.

X, antes Twitter, también ha sido la nueva casa del ex presentador de Fox News, Tucker Carlson -un notable periodista de la derecha más antisistema-; ahí Carlson tiene ahora programa semanal en el que, además de a Trump, ha entrevistado a otros políticos, como al candidato libertario a la Presidencia de Argentina, Javier Milei.

Ep. 24 Argentina’s next president could be Javier Milei. Who is he? We traveled to Buenos Aires to speak with him and find out. pic.twitter.com/4WwTZYoWHs