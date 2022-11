La cápsula 'Orión' rompe el récord del 'Apolo 13' a más de 400.000 kilómetros de la Tierra

La cápsula Orión de la NASA alcanzó una distancia de 401.000 kilómetros de la Tierra y rompió así el récord establecido en 1970 por la Apolo 13 como la nave espacial capacitada para transportar humanos que más lejos ha viajado en la historia.

La agencia espacial estadounidense informó este sábado en la cuenta en Twitter de Orion Spacecraft que la cápsula alcanzó un punto que dista 86.000 kilómetros de la Luna, mientras se desplaza a una velocidad de 3.300 kilómetros por hora.

La misión Artemis I, no tripulada y de la que forma parte la Orión, superó la distancia de 400.171 kilómetros de la Tierra, rompiendo el récord de la histórica misión lunar establecido en 1970.

Durante su viaje alrededor de la Luna, en el que llegará a colocarse a unos 64.400 kilómetros más allá del otro lado del satélite, la NASA prevé que el lunes la nave se ubique a la máxima distancia de la Tierra que alcanzará en esta misión: más de 430.000 kilómetros.

Mission Time: 11 days, 0 hrs, 27 minOrion is 258,706 miles from Earth, 49,432 miles from the Moon, cruising at 1,890 miles per hour.P: (126117, -201043, -112557)V: (1833, 450, 104)O: 283º, 142.3º, 133.9ºWhat's this? https://t.co/voR4yGy2mg #TrackArtemis pic.twitter.com/ZWrezWd58a