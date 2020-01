Análisis: así es el Samsung Galaxy Fold

Este dispositivo de Samsung no es, obviamente, un teléfono de concha, pero la idea de un teléfono compacto que pueda desplegarse es más que interesante. Y más aún si cuenta con la versatilidad y la potencia del Fold y con su magnífica pantalla.

Aunque su elevado precio restringe el número de usuarios potenciales, lo más destacado de este Fold son las posibilidades que ofrece (y las futuras que apunta), en especial esa especie de puesta al día de los teléfonos de concha, tan populares hace no mucho y tan cómodos para quienes gusten de llevar los teléfonos en el bolsillo.

En estos meses, Samsung ha solventado dichos problemas (tan seguros están de su pantalla que ofrecen, incluido en el precio, un año de garantía especial que incluye una reparación en caso de rotura y una línea de atención telefónica) y además ha aprovechado para mejorar aspectos como la protección general del dispositivo contra el polvo y la suciedad (atención especial a las ranuras). No cuenta, sin embargo, con certificación IP , así que cuidado con las salpicaduras.

Y en todos esos puntos el Galaxy Fold se presenta separado del resto de teléfonos, para subrayar la singularidad de esta propuesta. Junto a estos expositores individuales se aposta, además, un agente de Samsung encargado de vender no sólo el teléfono, sino, explica la compañía, la experiencia Galaxy Fold. Es decir, para desplegar ante el potencial comprador todas sus bondades y funcionalidades.

El que quizás sea el dispositivo más innovador y llamativo que ha lanzado al mercado Samsung en 2019, el Galaxy Fold , está considerado un artículo premium, pero en realidad es casi exclusivo . No solo por los 2.020 euros que cuesta, sino por lo complicado que es adquirir uno, al menos en una tienda física (los compradores online tienen la opción de recurrir a la web de El Corte Inglés).

Especificaciones técnicas del Galaxy Fold

Pantalla

Pantalla principal: 7,3” QXGA+ Pantalla Dynamic AMOLED (4.2:3) Pantalla Infinity Flex (2152 por 1536), 362ppi

Pantalla de la cubierta: 4,6” HD+ Pantalla Super AMOLED (21:9), 720x1680, 399ppi

Dimensiones

Cuerpo Plegado: 62,8 x 160,9 x 15,7mm. Desplegado: 117,9 x 160,9 x 6,9mm. Peso: 276 gramos.

Cámaras

Cámara de la cubierta: 10MP Cámara Selfie: F2.2, Tamaño de Pixel: 1.22μm, FOV: 80˚

Cámara Dual Frontal: 10MP Cámara Selfie: F2.2, Tamaño de Pixel: 1.22μm, FOV: 80˚/ 8MP RGB Cámara de profundidad, F1.9, Tamaño de Pixel: 1.12μm, FOV: 85˚

Cámara Triple Trasera: 16MP Cámara Ultra Angular F2.2, tamaño de Pixel 1.0μm, FOV: 123˚/ 12MP Cámara Gran Angular Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.5/F2.4, tamaño de Pixel 1.4μm, FOV: 77˚ / 12MP Teleobjetivo PDAF, F2.4, OIS, Tamaño de Pixel: 1.0μm, FOV: 45˚. Dual OIS, 0.5x out and 2x in zoom óptico, hasta 10x zoom digital, grabación HDR10+, Tracking AF.

Procesador: 7 nanómetros 64-bit Procesador Octa-Core (2,84 GHz + 2,41 GHz + 1,78 GHz)

Memoria: 12 GB RAM con 512 GB de memoria interna (UFS3.0)

Batería: Modelo 4G: 4380 mAh (típico) batería doble

Carga: rápida, compatible con carga inalámbrica de otros dispositivos.

Sistema operativo: Android 9 (Pie)

Tarjeta SIM: el modelo LTE lleva una eSIM y una Nano SIM; el modelo 5G, una Nano SIM.

Sensores: sensor de huellas dactilares (en el lateral), acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz RGB.

Autenticación: bloqueo con patrón, PIN, contraseña. Bloqueo biométrico con sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial.

Audio: Altavoces estéreos y Galaxy Buds incluidos. Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluido).

Contenido de la caja: Galaxy Fold, cable de datos, conector USB, adaptador, auriculares Galaxy Buds, funda de fibra de aramida (kevlar).