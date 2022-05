Samsung anuncia la llegada a España de sus nuevos televisores y barras de sonido

Presentados hace algo más de un mes, ya están disponibles en España los nuevos productos del catálogo de Samsung de televisores, barras de sonido y accesorios para este año.

Entre ellos destaca la renovada serie Neo QLED 8K y 4K, que trae mejoras y actualizaciones como el sonido envolvente de Dolby Atmos con funciones inteligentes; los nuevos Lifestyle TV, con mejoras y nuevos tamaños; nuevas barras de sonido, entre ellas la nueva Ultra Slim 2022, y accesorios como el nuevo Kit de auto rotación para que cualquier televisor pueda disfrutarse en formato vertical.

Nacho Monge, director de Negocio de Consumer Electronics en Samsung Electronics Iberia, indicó durante la presentación de los productos que la marca lleva liderando “el mercado mundial de televisores durante 16 años. Los usuarios españoles han acogido la tecnología Neo QLED de forma muy positiva, llevándonos a encabezar el mercado español tanto en número de unidades vendidas como en valor”.

Novedades en los televisores

Esta nueva generación de televisores incluye mejoras como mayor calidad de imagen gracias al procesador de Neo QLED con inteligencia artificial, que permite el mapeo de contraste de 14 bits, el Real Depth Enhancer o analizar las líneas, las formas y las superficies y así controlar la forma de la luz de los Quantum Mini LEDs, mejorando el brillo y la precisión de todas las formas en la pantalla.

En el apartado de sonido, la estrecha colaboración con Dolby y la incorporación de su tecnología de sonido Dolby Atmos ofrece al usuario una nueva experiencia inmersiva y más realista.

Tecnología Neo QLED de segunda generación

El buque insignia de la serie Neo QLED de este año es el QN900B, que gracias a su procesador Neural 8K con IA, a sus 20 redes neuronales y a la Quantum Matrix Technology Pro (que permite añadir más luz y un mayor contraste gracias a la tecnología Mini LED), ofrece una resolución 8K real y con 33 millones de píxeles. Incorpora altavoces multidimensionales de 90 W compatibles con Dolby Atmos, diseño minimalista y pantalla infinita.

El QN700B es, por su parte, el modelo más accesible de Samsung en cuanto a calidad 8K, con Quantum HDR 2000. Permite apreciar hasta el detalle más pequeño gracias a sus 2.000 nits de brillo, que sirven para poder usar el televisor hasta en las estancias más iluminadas y, además, cuenta con compatibilidad con HDR10+, que permite un contraste más profundo y colores más vivo. La QN700B está disponible desde 55 a 75 pulgadas, aumentando las opciones de tamaño para aquellos que quieran comenzar a disfrutar su experiencia 8K.

La gama Neo QLED 4K también incluye una mejora de la calidad de imagen gracias a su escalado mediante inteligencia artificial con el procesador Neural 4K, que escala las imágenes a calidad 4K independientemente de la resolución de origen.

El modelo superior es el QN95B, que destaca por su calidad de contrastes y su reproducción del 100% del volumen de color gracias a Quantum Matrix Technology, y un potente rendimiento en sonido gracias a sus altavoces de 70 W de potencia, con tecnología Dolby Atmos. Combinado con su tasa de refresco de 144 Hz, es idóneo para disfrutar de videojuegos en consolas de nueva generación.

QN90B también permite jugar a 144Hz en calidad 4K, en los modelos de 43 y 50 pulgadas, para sentir cada movimiento de una manera fluida, sin desenfoques y sin perder detalle. Además, la tecnología AMD FreeSync Premium Pro, certificada para el alto rendimiento, proporcionará gráficos de alto rango dinámico y una baja latencia.

Samsung Lifestyle TV

La gama de televisores Lifestyle de Samsung incluye diversos modelos para cada tipo de usuario, como The Serif, The Sero, el televisor para exteriores The Terrace o proyectores como The Premiere (permite disfrutar de contenido en calidad 4K en un tamaño de hasta 130 pulgadas) o The Freestyle.

A ese catálogo se añade el nuevo The Frame, diseñado para parecer una obra de arte, con una nueva pantalla con Display Mate antirreflejos. Sus marcos personalizables magnéticos permiten integrar The Frame con el entorno y los gustos del usuario, además de poder cambiarse de una forma rápida y sencilla. The Frame ofrece una tienda de arte actualizada que permite a sus suscriptores acceder a más de 1.600 obras de arte de instituciones de primer nivel.

Sonido

La gama de barras de sonido 2022 también se renueva para una experiencia de audio tridimensional aún más envolvente. Además de la funcionalidad exclusiva de Samsung Q-Symphony, que permite que los altavoces del televisor Neo QLED y de la barra de sonido funcionen de forma conjunta, se ha mejorado la conectividad de las barras. Eso permite que la barra de sonido y todos los altavoces del televisor -incluidos los del canal superior- trabajen juntos proporcionando un entorno sonoro amplio y potente.

Por primera vez, las barras de Samsung disponen de conectividad inalámbrica Dolby Atmos, una conexión inalámbrica de Smart TV a barra de sonido en la que tanto la pantalla como los altavoces de la barra de sonido ofrecen una experiencia de audio magnífica, sin cables.

El modelo más avanzado de la gama, el HW-Q990B, ofrece sonido envolvente 3D mediante altavoces de 11:1:4 canales y Dolby Atmos, permitiendo hasta 22 canales (16 canales de la barra de sonido y 6 canales del televisor) mediante la función Q-Symphony, para crear una experiencia de sonido envolvente como si se tratase de un cine, con un potente subwoofer que reproduce los sonidos graves con gran calidad.

Además, la nueva barra de sonido HW-S800B Ultra Slim ofrece unos potentes graves en un formato compacto al integrar la tecnología de radiador pasivo en subwoofer. Y, gracias a sus canales de altavoces, la nueva barra de sonido ultradelgada ofrece un sonido potente con sólo 39,9 mm de ancho, uno de los modelos más compactos del mercado.

Samsung ha presentado también nuevas torres de sonido: el MX-ST50B/ZF (500 W de potencia, sonido bidireccional, potenciador de bajos y un modo karaoke) y el MX-ST40B/ZF, con 300 W de potencia y un juego de luces LED.

Ambos modelos son resistentes al agua y disponen del modo Group Play, que permite combinar el sonido de 10 torres creando un ambiente más envolvente, sin cables.