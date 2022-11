¿Cómo puedes ganar dinero con TikTok Now?

TikTok, la red social de moda y una de las más extendidas en el mundo, tiene una nueva función: TikTok Now. Aunque la acogida por los usuarios no fue ni mucho menos la esperada, esta nueva incorporación ha venido para quedarse y los dueños de la red social no han dudado en explotarla al máximo a base de varias estrategias de marketing. La que más llama la atención es la compensación económica que reciben los usuarios por usarla y compartirla que puede ascender hasta los 7€.

Su similitud con BeReal ha llevado mucho a rechazar su uso, ya que consiste en compartir una única fotografía o vídeo corto al día que esté tomada en un instante concreto y de forma natural. Con esta app la intención es dejar a un lado con contenidos editados típicos de los demás vídeos que se publican en la red social y dar paso a la naturalidad con un margen de 3 minutos para subir una foto desde que llega una notificación simultánea a los usuarios.

Pero lo que más sorprende de esta nueva herramienta de TikTok que ya que encuentra perfectamente incorporada, es que se puede ganar dinero con tan solo usarla e invitar a los demás usuarios a conocerla. La intención de la red social es ganar la fidelización del cliente mayor de edad a través de recompensas monetarias que recomienden su marca, se compromete a otorgar hasta siete euros a cada cliente que se fidelice e invite a otro a descargar y usar la herramienta, pero para ello hay que cumplir una serie de requisitos.

Si quieres ganar el dinero estos son los pasos que hay que seguir:

Consigue tu código de fidelización

Mándalo a un amigo para que se registre con él

El cliente nuevo tiene que estar una semana utilizando la red social

Por enviar el código de fidelización la app promete regalar dos euros y si los días de uso de la app del amigo invitado se amplían a una semana, el importe final sería de siete euros. Todos los usuarios se pueden beneficiar de esta ventaja, cuando se llega nuevo a través de un código puedes ganar hasta otros 7 euros por usar la app durante una semana. El total si se cumplen todos los pasos el importe que se ofrece ascendería a 14 euros. Tiktok plantea con esto la fidelización del usuario al uso de esta nueva herramienta que ya se encuentra completamente integrada en a aplicación madre, dotándola de un lugar privilegiado en la barra inferior junto a las demás utilidades.

Además, retirar el dinero de la red social parece sencillo. Solo hay que presionar sobre el botón en forma de regalo de la parte superior izquierda y después hacer clic en 'Retirar' y te llevará a mandarte el dinero a través de PayPal o transferencia bancaria. El único requisito que sería necesario cubrir es tener como mínimo 0,40 céntimos.

Si eres usuario activo en TikTok, ya puedes ganar dinero en tu tiempo libre invitando amigos y compartiendo tus fotografías del día a día en TitkTok Now.