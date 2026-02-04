Alphabet cierra 2025 con cifras récord: 132.170 millones de beneficio y más de 400.000 en ingresos

Alphabet ha presentado unos resultados financieros que consolidan su dominio en el sector tecnológico y demuestran cómo la inteligencia artificial está transformando su modelo de negocio.

La compañía matriz de Google alcanzó ingresos de 113.800 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, un incremento del 18% respecto al mismo período del año anterior. Más significativo aún es el hito anual: por primera vez en su historia, la empresa superó los 400.000 millones de dólares en ingresos totales, cerrando el ejercicio con 402.836 millones.

El beneficio neto del trimestre se situó en 34.455 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 30% interanual. Las ganancias por acción alcanzaron los 2,82 dólares, un 31% más que en el cuarto trimestre de 2024. Para el conjunto del año, el beneficio neto ascendió a 132.170 millones de dólares, con unas ganancias por acción de 10,81 dólares, un incremento del 34% respecto al año anterior.

Las cifras, en perspectiva

Estas cantidades escapan a cualquier escala humana comprensible. Para dimensionar estos números: los más de 132.000 millones de dólares de beneficio neto en 2025 equivalen aproximadamente al PIB anual completo de países como Hungría o Kuwait.

O, dicho de otra forma, Alphabet generó más de 360 millones de dólares de beneficio cada día del año.

La inversión prevista para 2026 resulta aún más mareante: entre 175.000 y 185.000 millones de dólares. Para contextualizar, esta cantidad equivale a construir aproximadamente 370 estadios como el renovado Santiago Bernabéu (cuya remodelación costó unos 500 millones de euros), o supera el presupuesto total anual de España.

Incluso el gasto trimestral en infraestructura resulta difícil de asimilar: los casi 28.000 millones invertidos en el cuarto trimestre superan lo que factura Inditex en medio año.

El impulso de la inteligencia artificial

Uno de los datos más llamativos es el impacto tangible de la IA en las diferentes líneas de negocio. Según declaró Sundar Pichai, CEO de Alphabet, los modelos propios de la compañía, como Gemini, procesan actualmente más de 10.000 millones de tokens por minuto a través del acceso directo a la API por parte de los clientes, una cifra que refleja la adopción masiva de sus tecnologías de inteligencia artificial por parte de desarrolladores y empresas.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google. / PAWEL SUPERNAK, EFE

La aplicación Gemini ha alcanzado los 750 millones de usuarios activos mensuales, una métrica que evidencia cómo la empresa está consiguiendo llevar la IA generativa al gran público.

El lanzamiento de Gemini 3 se produjo durante este trimestre, marcando lo que Pichai describió como "un momento expansionario" para el buscador, que experimentó más uso que nunca.

Google Cloud, protagonista del crecimiento

Si hay un segmento que destaca por encima de todos en estos resultados, es Google Cloud. Los ingresos de esta división alcanzaron los 17.664 millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que supone un crecimiento del 48% interanual. Para poner esta cifra en perspectiva, Google Cloud está operando actualmente con una tasa de ingresos anualizados superior a los 70.000 millones de dólares.

El beneficio operativo de Google Cloud alcanzó los 5.313 millones de dólares, más del doble que el año anterior, con un margen operativo que pasó del 17,5% al 30,1%. Este salto en rentabilidad demuestra que la división no solo está creciendo en volumen, sino también en eficiencia.

La demanda de infraestructura de IA empresarial y soluciones de IA empresarial en Google Cloud Platform ha sido el principal motor de este crecimiento, junto con los productos tradicionales de GCP y las herramientas de colaboración Google Workspace.

YouTube supera los 60.000 millones anuales

Otro hito es que YouTube, considerando tanto publicidad como suscripciones, superó los 60.000 millones de dólares en ingresos durante 2025. En el cuarto trimestre, los ingresos publicitarios de YouTube alcanzaron los 11.383 millones de dólares, con un crecimiento del 9% interanual, más moderado que otras divisiones pero estable.

La categoría de "suscripciones, plataformas y dispositivos" de Google generó 13.578 millones de dólares en el trimestre, un 17% más que el año anterior.

Alphabet reveló que cuenta con más de 325 millones de suscripciones de pago en sus servicios de consumo, impulsadas principalmente por Google One y YouTube Premium. Este dato refleja una diversificación exitosa más allá del modelo tradicional de publicidad.

Search mantiene su fortaleza

El negocio central de Google, la búsqueda y publicidad relacionada, sigue siendo la mayor fuente de ingresos.

El epígrafe Google Search & other generó 63.073 millones de dólares en el cuarto trimestre, un crecimiento del 17% interanual, particularmente significativo teniendo en cuenta que se trata de un negocio maduro que factura más de 60.000 millones en un solo trimestre.

Los ingresos totales de publicidad de Google, que incluyen Search, YouTube y la red de publicidad (Google Network), alcanzaron los 82.284 millones de dólares en el trimestre.

Google Network, el programa de afiliados publicitarios, experimentó un descenso del 2% hasta los 7.828 millones de dólares, la única línea de negocio importante con cifras negativas.

Inversión masiva en infraestructura

Los gastos de capital (CapEx) son probablemente el dato más revelador sobre la estrategia futura de Alphabet.

En el cuarto trimestre, la compañía invirtió 27.851 millones de dólares en propiedades y equipamiento, un incremento del 95% respecto al mismo período del año anterior. Para el conjunto de 2025, las inversiones en capital ascendieron a 91.447 millones de dólares.

La proyección de Pichai para 2026 es aún más llamativa: la empresa prevé invertir entre 175.000 y 185.000 millones de dólares en gastos de capital durante el próximo año, prácticamente del doble de lo invertido en 2025. Estas inversiones estarán destinadas principalmente a infraestructura de IA para satisfacer la demanda de clientes y capitalizar las oportunidades de crecimiento.

Waymo y la inversión en conducción autónoma

Un elemento inusual en estos resultados es un cargo por compensación de empleados de 2.100 millones de dólares relacionado con Waymo, la división de vehículos autónomos de Alphabet.

Ese cargo se registró en el cuarto trimestre y está vinculado a una ronda de inversión de 16.000 millones de dólares en Waymo anunciada en febrero de 2026, financiada en su mayor parte por Alphabet.

Este cargo afectó significativamente a los resultados del segmento Alphabet-level activities, que registró pérdidas operativas de 5.894 millones de dólares en el trimestre, frente a los 2.783 millones del año anterior. Sin este cargo extraordinario de Waymo, los márgenes operativos de la compañía habrían sido aún más favorables.

Generación de efectivo y política de capital

A pesar de las enormes inversiones, Alphabet generó 52.402 millones de dólares en efectivo de operaciones durante el cuarto trimestre, un 34% más que el año anterior.

El flujo de caja libre (efectivo operativo menos inversiones en capital) fue de 24.551 millones de dólares en el trimestre. Para el conjunto del año, el flujo de caja libre alcanzó los 73.266 millones de dólares.

La compañía mantiene una sólida posición financiera con 126.843 millones de dólares en efectivo y valores negociables a cierre de año.

Durante 2025, Alphabet recompró acciones propias por valor de 45.709 millones de dólares y pagó dividendos por 10.049 millones. El consejo de administración declaró un dividendo trimestral de 0,21 dólares por acción, pagadero en marzo de 2026.

En noviembre de 2025, Alphabet emitió bonos senior no garantizados por un importe neto de 24.800 millones de dólares, destinados a propósitos corporativos generales. Esta emisión de deuda, junto con la deuda previa, elevó la deuda a largo plazo de la compañía a 46.547 millones de dólares, frente a los 10.883 millones del año anterior.

Márgenes operativos estables pese al crecimiento en I+D

Aunque parezca extraño dado el fuerte crecimiento, el margen operativo consolidado se mantuvo prácticamente estable en el 32%, tanto en el trimestre como en el año completo.

Eso significa que, a pesar del incremento en gastos de investigación y desarrollo (que crecieron un 42% en el trimestre hasta 18.572 millones de dólares), la compañía está logrando mantener su rentabilidad.

El segmento Google Services, que incluye búsqueda, publicidad, Android, Chrome y YouTube, alcanzó un margen operativo del 41,9% en el trimestre, superior al 39% del año anterior. Compensa parcialmente el impacto de las inversiones en IA a nivel corporativo y las pérdidas de Other Bets, que incluye proyectos experimentales.

Desglose geográfico

Por regiones, Estados Unidos generó 55.444 millones de dólares en el cuarto trimestre (un 17% más), Europa, Medio Oriente y África (EMEA) aportaron 33.056 millones (+17%), Asia-Pacífico 18.527 millones (+22%), y el resto de América 6.869 millones (+20%).

Es destacable el fuerte crecimiento en Asia-Pacífico, que supera al de otras regiones.

Perspectivas y desafíos

Estos resultados posicionan a Alphabet como uno de los principales beneficiarios de la revolución de la inteligencia artificial. La compañía está demostrando que puede monetizar efectivamente sus inversiones en IA tanto a través de sus productos de consumo (Search, Gemini, YouTube) como de sus servicios empresariales (Google Cloud).

Sin embargo, la magnitud de las inversiones previstas para 2026 plantea dudas sobre la sostenibilidad de los márgenes a largo plazo. Alphabet está apostando fuertemente por que la demanda de servicios de IA justificará esta inversión masiva en infraestructura. El crecimiento del 48% en Google Cloud sugiere que, al menos en el segmento empresarial, esta apuesta está dando resultados.

La plantilla de empleados cerró el año en 190.820 personas, un incremento moderado del 4% respecto a los 183.323 de finales de 2024, lo que indica una gestión cautelosa de los costes de personal tras las reestructuraciones de años anteriores.

En definitiva, Alphabet presenta unos resultados que combinan un crecimiento robusto en ingresos y beneficios con inversiones récord para asegurar su posición en la era de la inteligencia artificial.

La compañía está financiando su transformación tecnológica desde una posición de fortaleza, con generación de caja sólida y un balance saludable, aunque la escala de las inversiones previstas para 2026 será determinante para evaluar si esta estrategia agresiva se traducirá en retornos proporcionales para los accionistas.