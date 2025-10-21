Anthropic lanza Claude for Life Sciences, su nueva IA para acelerar el descubrimiento científico

Anthropic ha presentado Claude for Life Sciences, una nueva versión de su asistente de inteligencia artificial diseñada para impulsar el avance del descubrimiento científico y apoyar a los profesionales en todo el proceso de investigación.

Basado en su modelo más potente, Claude Sonnet 4.5, el sistema amplía las capacidades previas de Claude y da un paso más hacia el objetivo de la compañía: crear herramientas que no solo ayuden a los científicos a generar conocimiento, sino que eventualmente puedan hacer descubrimientos de forma autónoma.

Hasta ahora, investigadores y empresas del sector farmacéutico habían empleado Claude para tareas concretas, como escribir código para análisis estadísticos, resumir artículos científicos o automatizar documentación.

Con esta nueva funcionalidad, Anthropic aspira a que el asistente pueda respaldar todo el ciclo del descubrimiento científico, “desde la fase inicial hasta la traducción y comercialización”, según detalla la empresa.

Claude Sonnet 4.5: mejoras en comprensión y precisión

El nuevo modelo Claude Sonnet 4.5 supone un salto de rendimiento en tareas científicas.

Según la compañía, en el test de Protocol QA, que evalúa la comprensión de protocolos de laboratorio, el modelo alcanza una puntuación de 0,83 frente al 0,74 de la versión anterior y supera incluso la media humana, situada en 0,79.

También mejora significativamente en BixBench, un estándar de evaluación para tareas de bioinformática.

Estas mejoras se reflejan en una mayor capacidad para comprender procedimientos complejos, interpretar datos experimentales y generar documentos técnicos o regulatorios con una estructura coherente y verificable.

Conectores con plataformas de investigación

Una de las principales novedades de Claude for Life Sciences es la incorporación de conectores específicos que permiten al asistente acceder directamente a herramientas utilizadas en laboratorios y entornos científicos. Entre ellas se incluyen:

Benchling , que enlaza las respuestas de Claude con los experimentos, cuadernos y registros originales.

, que enlaza las respuestas de Claude con los experimentos, cuadernos y registros originales. BioRender , que conecta con una extensa biblioteca de figuras, iconos y plantillas científicas verificadas.

, que conecta con una extensa biblioteca de figuras, iconos y plantillas científicas verificadas. PubMed , con acceso a millones de artículos de investigación biomédica y estudios clínicos.

, con acceso a millones de artículos de investigación biomédica y estudios clínicos. Scholar Gateway , desarrollado por Wiley, que ofrece contenido revisado por pares y de carácter autorizado.

, desarrollado por Wiley, que ofrece contenido revisado por pares y de carácter autorizado. Synapse.org , para compartir y analizar datos de forma colaborativa en proyectos públicos o privados.

, para compartir y analizar datos de forma colaborativa en proyectos públicos o privados. 10x Genomics, que permite realizar análisis espaciales y de células individuales en lenguaje natural.

Estos nuevos conectores se suman a los ya disponibles -como Google Workspace, Microsoft SharePoint, OneDrive, Outlook o Teams- y refuerzan la utilidad del asistente en contextos de trabajo científico.

Claude también puede integrarse con Databricks y Snowflake, dos plataformas clave para el análisis de grandes volúmenes de datos biomédicos.

Habilidades de agente y biblioteca de indicaciones

Junto a los conectores, Anthropic ha incorporado un nuevo sistema de Agent Skills, o habilidades de agente. Se trata de carpetas que contienen instrucciones, scripts y recursos que Claude puede utilizar para seguir protocolos y procedimientos de manera consistente.

Estas habilidades son especialmente útiles en el ámbito de la investigación, donde la reproducibilidad y el control de calidad son esenciales.

Por ejemplo, la compañía ha desarrollado la habilidad single-cell-rna-qc, que permite realizar control de calidad y filtrado en datos de secuenciación de ARN unicelular siguiendo las mejores prácticas del proyecto scverse.

Los científicos también pueden crear sus propias habilidades, adaptadas a las necesidades de sus proyectos, y aprovechar una biblioteca de indicaciones (prompt library) que ayuda a obtener resultados óptimos en tareas de análisis, documentación o diseño experimental.

Aplicaciones en investigación y biomedicina

Claude for Life Sciences está preparado para abordar múltiples etapas del proceso científico: desde la búsqueda bibliográfica y la generación de hipótesis hasta la redacción de protocolos de estudio, documentos de consentimiento o procedimientos operativos estándar.

Asimismo, puede procesar y analizar datos genómicos con su módulo Claude Code, presentando los resultados en diapositivas, documentos o cuadernos de código.

En el ámbito clínico y regulatorio, el asistente es capaz de redactar y revisar presentaciones regulatorias y compilar datos de cumplimiento, acelerando procesos que tradicionalmente requieren semanas de trabajo manual.

Alianzas y soporte especializado

Para facilitar la adopción de la nueva herramienta, Anthropic ha establecido alianzas con consultoras y empresas tecnológicas especializadas en la implantación de inteligencia artificial en el sector científico, entre ellas Deloitte, Accenture, KPMG, PwC, Quantium, Slalom, Tribe AI y Turing, además de sus socios en la nube Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud.

Además, la compañía mantiene su programa AI for Science, que ofrece créditos gratuitos de API a investigadores que trabajan en proyectos de alto impacto.

Esta iniciativa busca no solo apoyar la investigación pública, sino también identificar nuevas aplicaciones para Claude en laboratorios de todo el mundo.

Disponibilidad

Claude for Life Sciences ya está disponible a través de Claude.com y en el AWS Marketplace, y Anthropic ha confirmado que pronto estará también en Google Cloud Marketplace.

Con esta nueva oferta, la empresa refuerza su misión de acelerar el progreso científico mediante herramientas de inteligencia artificial que puedan trabajar de forma fiable, verificable y colaborativa con los investigadores.

“Queremos que Claude sea el asistente de referencia para los científicos”, han afirmado Jonah Cool y Eric Kauderer-Abrams, responsables de I+D y alianzas en el área de ciencias de la vida de Anthropic. “Nuestro objetivo es que la IA no solo ayude a analizar datos, sino que contribuya a generar conocimiento y descubrimientos reales”.