ChatGPT estrena sus nuevos controles parentales: así puedes conectar tu cuenta con las de tus hijos

OpenAI ha presentado esta semana sus nuevas herramientas de control parental en ChatGPT, su chatbot de inteligencia artificial. De esta forma, los padres ya pueden vincular su cuenta con la de su hijo adolescente y personalizar la confiugración para una experiencia segura y adaptada a su edad.

Estos controles parentales ya están disponibles para todos los usuarios de ChatGPT a nivel global. Gracias a estas nuevas herramientas, los padres podrán seleccionar cierto tipo de contenido para limitar su aparición en el chat con los adolescentes, la desactivación de la memoria y la capacidad de generar imágenes o la configuración de horas de silencio, entre otras funciones. Pero ¿cómo se activa el control parental en ChatGPT?

Activar los controles parentales en ChatGPT, paso a paso

Para configurar los controles parentales, el padre o tutor debe enviar una invitación a su hijo para conectar sus cuentas. Una vez aceptada por el adolescente, el padre o tutor ya puede administrar su configuración desde su propia cuenta. Los adolescentes también pueden invitar a uno de sus padres a conectarse, según explica OpenAI a través de su blog. A continuación te explicamos cómo puedes hacerlo paso a paso:

1. Regístrate o inicia sesión en tu cuenta de ChatGPT.

Activar el control parental en ChatGPT, paso a paso.

2. Desde la página principal, ve al icono de tu perfil en la esquina inferior izquierda y pulsa sobre los tres puntos. En el desplegable, selecciona 'Configuración'.

Activar el control parental en ChatGPT, paso a paso.

3. Una vez en la página de control, pulsa sobre 'Controles parentales'.

Activar el control parental en ChatGPT, paso a paso.

4. A continuación, haz clic sobre 'Añade a un miembro de la familia'.

Activar el control parental en ChatGPT, paso a paso.

5. Introduce el correo electrónico o teléfono del usuario al que quieres conectarte. Si tu familiar es nuevo en ChatGPT, se le enviará una invitación para crear una cuenta y hacer constar su edad durante la configuración. Selecciona si la persona a la que has invitado se trata de tu hijo, o bien si es tu padre, madre o tutor.

Activar el control parental en ChatGPT, paso a paso.

6. Cuando tu hijo haya aceptado la solicitud, el padre o tutor podrá gestionar las distintas opciones de configuración desde el apartado 'Controles parentales'.

Activar el control parental en ChatGPT, paso a paso.

¿Cuáles son los nuevos controles parentales de ChatGPT?

Las cuentas de adolescentes vinculadas recibirán automáticamente protecciones de contenido adicionales como contenido gráfico reducido, desafíos virales, juegos de rol sexuales, románticos o violentos, e ideales de belleza extremos, para que su experiencia sea apropiada para su edad. Los padres tendrán la opción de desactivar esta configuración si así lo desean, pero los usuarios adolescentes no pueden realizar cambios.

Por otro lado, ChatGPT ofrece a los padres las siguientes funciones adicionales que pueden personalizar a través de una sencilla página de control desde la configuración de su cuenta:

Activar la reducción de contenido sensible

Dejar de utilizar las conversaciones de los hijos adolescentes para la capacitación de modelos impulsados por ChatGPT

Desactivar la memoria para que ChatGPT no guarde ni use memorias para responder

para que ChatGPT no guarde ni use memorias para responder Permitir al hijo usar el modo de voz

Eliminar la generación de imágenes

Establecer horas de silencio, un itervalo de tiempo durante el que el hijo se pueda utilizar ChatGPT

ChatGPT ha creado además un nuevo sistema de notificaciones para contactar con los padres en caso de detectar posibles signos de autolesiones o conductas peligrosas entre sus hijos. Por otro lado, OpenAI trabaja en el desarrollo de un sistema de predicción de edad que ayudará a predecir si un usuario es menor de 18 años para aplicar automáticamente la configuración adecuada para adolescentes.