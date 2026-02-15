Un estudio desvela un fenómeno increíble: los terremotos forman pepitas de oro

Las pepitas de oro en vetas de cuarzo podrían formarse gracias a la acción de terremotos que generan campos eléctricos en los cristales, según revela un estudio publicado en 2024 por la revista Nature Geoscience. La investigación, liderada por científicos de la Universidad Monash de Australia, establece una conexión directa entre la actividad sísmica, la piezoelectricidad del cuarzo y la precipitación de oro desde fluidos hidrotermales enriquecidos en metales preciosos.

El trabajo experimental confirma que cuando las ondas sísmicas atraviesan vetas ricas en cuarzo, este mineral genera un voltaje suficiente para alterar la distribución del oro contenido en soluciones acuosas circulantes. Este mecanismo explicaría por qué las acumulaciones metálicas no se distribuyen de manera homogénea en los yacimientos, sino que aparecen concentradas en puntos específicos, formando las codiciadas pepitas que durante décadas han desconcertado a geólogos y mineros.

La formación de depósitos orogénicos de oro ha sido objeto de debate científico durante generaciones, especialmente porque estos yacimientos no siempre siguen patrones uniformes. En muchos casos, el oro parece acumularse en zonas sometidas a tensiones tectónicas, una característica que los modelos hidrotermales convencionales no lograban explicar completamente. La nueva hipótesis australiana plantea que los terremotos repetidos en regiones con fallas activas crean las condiciones ideales para que el oro precipite y se acumule progresivamente.

El papel de la piezoelectricidad en la deposición de oro

Los investigadores diseñaron un experimento controlado sumergiendo cristales de cuarzo en un fluido con oro disuelto. Posteriormente reprodujeron ondas sísmicas artificiales para inducir tensiones rápidas en los cristales. Ese esfuerzo mecánico generó un voltaje piezoeléctrico capaz de desencadenar la deposición de oro en la superficie del cuarzo, formando nanopartículas metálicas.

Según los autores del estudio, estas nanopartículas actúan como puntos de nucleación donde se adhiere más metal en eventos sísmicos posteriores. "El oro disuelto en solución tenderá a depositarse preferentemente sobre granos de oro preexistentes", explicó uno de los investigadores. Esta dinámica sugiere que las pepitas crecen mediante un proceso acumulativo vinculado a episodios sísmicos sucesivos, lo que explica por qué algunos depósitos contienen fragmentos de tamaño considerable.

La repetición de terremotos facilita nuevas fases de deposición metálica. En cada ciclo sísmico, el cuarzo sometido a tensión genera una carga eléctrica adicional que reorganiza el oro disuelto en los fluidos hidrotermales, permitiendo la consolidación de estructuras metálicas interconectadas. Con el tiempo, estas acumulaciones dan lugar a los grandes fragmentos que suelen encontrarse en vetas de cuarcita fracturada de regiones orogénicas.

Ciclos geológicos y acumulación de metal precioso

Los científicos identificaron dos factores clave para comprender la concentración del oro en vetas sísmicamente activas: la naturaleza piezoeléctrica del cuarzo y el carácter orogénico de los depósitos donde aparecen las mayores pepitas. Los terremotos no solo abren nuevas fracturas para la circulación de fluidos, sino que también inducen tensiones capaces de activar eléctricamente el mineral.

Este escenario crea un ciclo geológico que puede extenderse durante miles o millones de años. Los fluidos hidrotermales ascienden a través de las fracturas en la corteza terrestre, transportando pequeñas cantidades de oro que terminan adhiriéndose a cristales o superficies ya metalizadas. Cada sismo genera nuevas condiciones eléctricas que promueven la acumulación progresiva.

Los experimentos de laboratorio confirmaron que el voltaje piezoeléctrico del cuarzo es suficiente para precipitar oro desde soluciones acuosas. Además, comprobaron que la solidificación del metal se concentra alrededor de oro preexistente, reforzando el mecanismo acumulativo. Esta evidencia respalda la idea de que los depósitos más voluminosos son el resultado de múltiples eventos sísmicos interconectados a lo largo de periodos geológicos extensos.

Implicaciones científicas y limitaciones del descubrimiento

Uno de los aspectos más comentados del estudio publicado en Nature Geoscience es su capacidad para recrear pepitas de oro en condiciones controladas de laboratorio. Los autores aclararon: "No es alquimia; se necesita oro disuelto y condiciones para que pase de un estado líquido a adherirse a una superficie". Aunque el procedimiento no implica generar oro desde cero, sí permite entender mejor las transiciones del metal dentro del ciclo geológico.

Sin embargo, el hallazgo no ofrece una herramienta directa para localizar yacimientos con pepitas de oro. La detección de señales piezoeléctricas permite identificar vetas de cuarzo, pero no confirma la presencia de metal en su interior. Los geólogos tendrán que combinar esta información con otros métodos de prospección para aumentar las posibilidades de éxito en la búsqueda de nuevos depósitos auríferos.

El equipo internacional considera que su modelo vincula la tensión piezoeléctrica generada por el cuarzo durante un terremoto con la formación de pepitas de oro, algo que concuerda con la observación geológica de que muchos de los mayores depósitos orogénicos muestran episodios repetidos de fracturación y circulación hidrotermal.

Qué son los depósitos orogénicos de oro

Los depósitos orogénicos de oro representan una de las principales fuentes de este metal precioso en el planeta. Se forman durante procesos de construcción de montañas, cuando las placas tectónicas colisionan y generan intensas deformaciones en la corteza terrestre. Estos yacimientos suelen aparecer en vetas de cuarzo asociadas a fallas profundas que permiten la circulación de fluidos hidrotermales desde zonas de alta temperatura y presión.

El oro se transporta disuelto en estos fluidos en forma de complejos químicos, generalmente ligado a azufre o cloro. Cuando las condiciones cambian por variaciones de presión, temperatura o composición química, el oro precipita y se deposita en las fracturas de la roca. La presencia de cuarzo es especialmente relevante porque este mineral tiende a cristalizar en las mismas condiciones que favorecen la deposición de oro, creando las características vetas blancas con inclusiones metálicas.

Históricamente, los depósitos orogénicos han producido algunas de las pepitas más grandes jamás encontradas, con ejemplares que superan varios kilogramos de peso. Regiones como el oeste de Australia, el escudo canadiense y zonas del cinturón andino son especialmente ricas en este tipo de yacimientos.

Cómo influyen los terremotos en la formación de vetas

Los terremotos desempeñan un papel fundamental en la creación y modificación de vetas minerales. Cuando ocurre un sismo, las rocas se fracturan bruscamente, creando espacios vacíos que actúan como canales para los fluidos hidrotermales. Este proceso, conocido como fracturación hidráulica sísmica, permite que fluidos profundos asciendan rápidamente hacia niveles superiores de la corteza.

Además de abrir nuevas vías de circulación, los terremotos generan cambios súbitos de presión que favorecen la precipitación de minerales desde soluciones saturadas. El cuarzo y el oro responden de manera diferente a estas variaciones, pero ambos tienden a depositarse cuando la presión disminuye abruptamente tras un evento sísmico.

La investigación australiana añade una dimensión adicional al demostrar que el cuarzo no es solo un mineral pasivo que rellena fracturas, sino un agente activo que, mediante su respuesta piezoeléctrica, puede influir directamente en la deposición del oro. Este descubrimiento cambia la comprensión tradicional de cómo se forman las vetas auríferas en regiones tectónicamente activas.

Por qué el cuarzo genera electricidad durante los sismos

El cuarzo es uno de los materiales piezoeléctricos más abundantes en la corteza terrestre. Esta propiedad significa que genera un campo eléctrico cuando se somete a presión o tensión mecánica. Durante un terremoto, las ondas sísmicas comprimen y estiran los cristales de cuarzo de forma rápida y repetida, produciendo voltajes que pueden alcanzar valores significativos.

Esta electricidad generada no se disipa inmediatamente, sino que puede interactuar con los iones presentes en los fluidos que circulan por las fracturas. En el caso del oro disuelto, el campo eléctrico puede alterar su estado de oxidación, favoreciendo su reducción y posterior precipitación como metal sólido.

El fenómeno piezoeléctrico del cuarzo ha sido conocido desde hace más de un siglo, pero su aplicación a la formación de depósitos minerales es relativamente reciente. Los investigadores de Monash son los primeros en demostrar experimentalmente que este efecto es lo suficientemente potente como para precipitar oro desde soluciones acuosas en condiciones geológicas realistas.

Qué aplicaciones prácticas tiene este descubrimiento

Aunque el estudio no proporciona un método directo para localizar nuevos yacimientos de oro, sí ofrece criterios adicionales para la exploración minera. Las regiones con alta actividad sísmica histórica y presencia de vetas de cuarzo podrían considerarse objetivos más prometedores para la prospección de oro orogénico.

Además, comprender el mecanismo piezoeléctrico podría ayudar a explicar por qué algunos yacimientos son excepcionalmente ricos mientras otros, con características geológicas similares, contienen concentraciones menores de metal. La frecuencia e intensidad de los terremotos antiguos podrían haber sido factores determinantes en la acumulación de pepitas de gran tamaño.

Desde el punto de vista tecnológico, el estudio abre la puerta a posibles aplicaciones en síntesis de materiales. Si bien los autores descartan que se trate de alquimia, la capacidad de inducir la deposición de metales mediante campos eléctricos generados por cristales piezoeléctricos podría tener aplicaciones en nanotecnología y fabricación de dispositivos electrónicos.

Cuánto tiempo tardan en formarse las pepitas de oro

La formación de pepitas de oro es un proceso extremadamente lento desde la perspectiva humana, pero geológicamente eficiente. Según el modelo propuesto por los científicos australianos, cada terremoto contribuye con una pequeña cantidad de oro depositado, que se acumula sobre núcleos preexistentes.

En regiones con alta actividad sísmica, donde los terremotos ocurren cada pocos años o décadas, el proceso de acumulación puede ser relativamente rápido en términos geológicos. Sin embargo, para formar pepitas de varios gramos o kilogramos, probablemente se requieren miles o incluso millones de años de actividad tectónica continua.

Los depósitos orogénicos más importantes se han formado durante periodos de intensa actividad de construcción de montañas, cuando las condiciones geológicas favorecían tanto la generación de fluidos hidrotermales como la frecuencia de eventos sísmicos. Estos periodos pueden extenderse durante decenas de millones de años, permitiendo la acumulación de cantidades extraordinarias de oro en vetas relativamente localizadas.