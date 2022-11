La farmacéutica Eli Lilly cae en bolsa tras un falso mensaje en Twitter

Las acciones de la farmacéutica Eli Lilly cayeron este viernes en Wall Street después de que la empresa fuese víctima de una broma en Twitter, en la que un usuario con la marca azul de cuenta verificada se hizo pasar por ella para anunciar que la insulina pasaba a ser gratis.

Al término de la sesión bursátil, los títulos de Eli Lilly se dejaron más de un 4%, una caída que numerosos analistas atribuyeron al episodio vivido en la red social del pajarito.

We apologize to those who have been served a misleading message from a fake Lilly account. Our official Twitter account is @LillyPad.