Google lanza Gemini Enterprise, su nueva plataforma unificada de inteligencia artificial para empresas

Google ha presentado Gemini Enterprise, una plataforma diseñada para centralizar el acceso a herramientas de inteligencia artificial en el entorno laboral.

El anuncio, realizado por el consejero delegado de la compañía, Sundar Pichai, y el CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, supone un cambio estratégico en la forma en que la tecnológica estadounidense ofrece sus servicios de IA a clientes corporativos.

En palabras de Pichai, "Gemini Enterprise está diseñado para llevar el poder completo de la IA de Google a cada empleado".

Según el directivo, "la verdadera transformación empresarial en la era de la IA debe ir más allá de los simples chatbots" y, para ello, es preciso contar con una "plataforma integral e integrada que reúna todos los datos, herramientas y personas de una empresa en un solo lugar seguro".

Una "puerta de entrada" centralizada

Gemini Enterprise sustituye a Agentspace, aplicación lanzada el año pasado, y se posiciona como lo que Kurian denomina "la nueva puerta de entrada para que cada usuario utilice IA en el lugar de trabajo".

La plataforma permite a los empleados consultar datos empresariales, buscar información y utilizar agentes automatizados para realizar tareas en su nombre, todo desde una única interfaz conversacional.

La herramienta está construida sobre los modelos de lenguaje Gemini de Google y proporciona acceso a los últimos modelos generativos de la compañía, como Imagen para generación de imágenes, Veo para vídeo y Gemini 2.5 Flash.

Según datos facilitados por Google, el 65% de sus clientes empresariales ya utiliza sus productos de IA.

Componentes integrados

La arquitectura de Gemini Enterprise integra varios elementos fundamentales. En primer lugar, utiliza los modelos Gemini más avanzados de Google como base inteligente del sistema.

Incluye además una herramienta sin necesidad de programación que permite a cualquier usuario analizar información y coordinar agentes para automatizar procesos.

La plataforma incorpora un conjunto de agentes prediseñados de Google para tareas especializadas, como NotebookLM para investigación profunda, el nuevo agente Code Assist lanzado simultáneamente y próximamente agentes de Ciencia de Datos y Servicio al Cliente.

Empresas como Box, Salesforce y ServiceNow han desarrollado sus propios agentes compatibles, y los usuarios pueden crear agentes personalizados mediante la herramienta visual Agent Designer, actualmente en fase de pruebas.

Un aspecto destacado es su capacidad de conexión segura con datos empresariales allá donde se encuentren almacenados, desde Google Workspace y Microsoft 365 hasta aplicaciones empresariales como Salesforce y SAP.

Google proporciona conectores empaquetados para facilitar la integración con estos sistemas. Todo ello se gestiona mediante un marco centralizado de gobernanza que permite a los administradores visualizar, proteger y auditar todos los agentes desde un único lugar.

La compañía ha incluido su tecnología Model Armor para proteger contra riesgos como inyecciones de comandos maliciosos y filtraciones de datos.

Casos de uso documentados

Varias organizaciones han comenzado a implementar la plataforma:

El sistema sanitario estadounidense HCA Healthcare está probando una solución basada en Gemini para automatizar el traspaso de información de pacientes entre turnos de enfermería, con una estimación de ahorro de millones de horas anuales.

está probando una solución basada en Gemini para automatizar el traspaso de información de pacientes entre turnos de enfermería, con una estimación de ahorro de millones de horas anuales. La cadena Best Buy ha registrado un aumento del 200% en clientes que reprograman entregas de forma autónoma y ha resuelto un 30% más de consultas sobre igualación de precios y reciclaje.

ha registrado un aumento del 200% en clientes que reprograman entregas de forma autónoma y ha resuelto un 30% más de consultas sobre igualación de precios y reciclaje. Banco BV de Brasil utiliza la plataforma para que sus gestores de relaciones dediquen menos tiempo a análisis manual.

utiliza la plataforma para que sus gestores de relaciones dediquen menos tiempo a análisis manual. El proveedor de IA legal Harvey, que sirve a equipos jurídicos de empresas Fortune 500, emplea Gemini para agilizar análisis de contratos, diligencia debida, cumplimiento normativo y litigios.

que sirve a equipos jurídicos de empresas Fortune 500, emplea Gemini para agilizar análisis de contratos, diligencia debida, cumplimiento normativo y litigios. El banco alemán Commerzbank ha desarrollado su chatbot Bene usando el sistema de atención al cliente de Google, gestionando más de dos millones de conversaciones y resolviendo el 70% de las consultas.

Contexto competitivo

El lanzamiento se produce en un momento en que múltiples proveedores de software empresarial están integrando herramientas de construcción y orquestación de agentes de IA en sus productos.

Microsoft ofrece 365 Copilot y Copilot Studio, Atlassian ha presentado Rovo, Asana cuenta con AI Teammate, y OpenAI anunció recientemente un conjunto de herramientas para construir agentes basados en sus modelos ChatGPT. Existen también plataformas especializadas en orquestación de agentes como n8n, Make y Airflow.

Thomas Kurian ha subrayado que la ventaja de Google radica en su capacidad para ayudar a las empresas a escalar sistemas de agentes de forma segura, identificando esto como un obstáculo importante para la adopción.

La compañía destaca su enfoque de "pila completa" que abarca desde infraestructura (procesadores TPU propios y GPU de Nvidia) hasta investigación (Google Research y Google DeepMind), modelos y productos finales.

Integración con aplicaciones existentes

Gemini Enterprise se integra con Google Workspace, donde ya están disponibles agentes multimodales. Google Vids, que cuenta con 2,5 millones de usuarios mensuales, permite transformar presentaciones en vídeos con guión y locución generados por IA.

Google Meet incorpora traducción de voz en tiempo real para todos los clientes empresariales, manteniendo el tono y la expresión natural, y la función de toma de notas automática ha multiplicado su uso por trece desde principios de año.

La plataforma incluye un nuevo agente de Ciencia de Datos, en fase de pruebas, que automatiza la preparación e ingesta de datos, acelera la exploración detallada y simplifica el desarrollo de modelos mediante la generación de planes multipaso para entrenamiento e inferencia. Empresas como Morrisons y Vodafone ya lo están utilizando.

Ecosistema abierto y protocolos

Google ha trabajado con el sector en el desarrollo de estándares abiertos como el Agent2Agent Protocol (A2A), que junto al Model Context Protocol (MCP) establece cómo se comunican los agentes entre sí.

La compañía ha presentado además el Agent Payments Protocol (AP2), desarrollado con más de 100 socios de pagos y tecnología, incluidos American Express, Coinbase, Intuit, Mastercard, PayPal, ServiceNow y Salesforce, para permitir que los agentes completen transacciones financieras de forma segura y auditable.

La estrategia de Google Cloud se basa en un ecosistema colaborativo de más de 100.000 socios que apoyan cada capa de su pila de IA.

La compañía ha lanzado un buscador de agentes de IA donde los clientes pueden descubrir, filtrar y desplegar miles de agentes revisados en cuanto a seguridad e interoperabilidad, y ofrece a los desarrolladores formas de comercializar y obtener ingresos de sus soluciones.