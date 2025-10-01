Un agujero negro podría explotar en los próximos cinco años, según anuncian los científicos: "Podría ocurrir en cualquier momento"

La comunidad científica se encuentra ante la posible verificación de una de las teorías más revolucionarias de Stephen Hawking. Un equipo de investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst ha publicado un estudio que sugiere que la humanidad podría presenciar la explosión de un agujero negro primordial en un futuro próximo, concretamente en los próximos cinco o diez años. Este fenómeno, nunca antes observado, representaría un hito histórico en la astrofísica y transformaría nuestra comprensión del universo. "Podría ocurrir en cualquier momento", afirma Joaquim Iguaz Juan, uno de los autores del estudio.

Hasta hace poco, la posibilidad de observar la "muerte" de un agujero negro se consideraba prácticamente imposible debido a las escalas de tiempo astronómicas que se presuponían para estos eventos. Sin embargo, el nuevo análisis publicado en la revista Physical Review Letters ha revolucionado esta perspectiva, sugiriendo que las explosiones de agujeros negros podrían ser mucho más frecuentes de lo que se pensaba anteriormente y detectables con la tecnología actual. "Según nuestros modelos, es posible que este tipo de sucesos sean relativamente recurrentes pero que, hasta ahora, no habíamos podido detectarlos", explica Iguaz Juan, quien señala que apenas hace dos décadas que disponemos de telescopios sensibles a rayos gamma capaces de captar este tipo de fenómenos.

¿Qué son los agujeros negros primordiales?

A diferencia de los agujeros negros estelares que conocemos, los agujeros negros primordiales son objetos hipotéticos formados en los primeros instantes tras el Big Bang. Estos cuerpos cósmicos poseen características únicas: son relativamente pequeños, presentan temperaturas elevadas y, lo más relevante, tienen una vida mucho más corta. Según la teoría de la radiación de Hawking, estos agujeros negros emiten constantemente partículas debido a efectos cuánticos, lo que provoca una pérdida gradual de su masa y un aumento progresivo de temperatura. Este proceso se retroalimenta, acelerándose cada vez más hasta culminar en una explosión cósmica.

Los científicos han calculado que existe "más de un 90% de probabilidades" de que en el próximo lustro, o como máximo durante esta década, podamos ser testigos de la explosión final de uno de estos agujeros negros primordiales no muy lejos de nuestro Sistema Solar. Este evento liberaría una enorme cantidad de energía en forma de diversas partículas, desde fotones y electrones hasta el bosón de Higgs, e incluso podría revelar partículas hipotéticas asociadas a la materia oscura y otros fenómenos más allá del Modelo Estándar de la física.

Implicaciones científicas de un descubrimiento sin precedentes

La confirmación de este tipo de evento supondría una auténtica revolución para múltiples campos científicos. En primer lugar, demostraría definitivamente la teoría de la radiación de Hawking, una de las predicciones más importantes del célebre físico británico. Además, probaría la existencia de los agujeros negros primordiales, que hasta ahora solo existían en el plano teórico. "Podría ser una revolución científica a muchos niveles, ya que podría abrir la puerta a descubrir y redescubrir muchos conceptos que hasta ahora solo eran teóricos", afirma Iguaz Juan en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO.

Otro aspecto fundamental es que este fenómeno podría proporcionar nuevas pistas sobre la misteriosa materia oscura, uno de los mayores enigmas de la astronomía moderna. Si durante la explosión se detectaran partículas asociadas a esta materia invisible, se abriría una ventana completamente nueva para estudiar la composición del 85% del universo que actualmente no podemos observar directamente.

¿Cómo detectaríamos esta explosión cósmica?

A pesar de la magnitud cósmica del evento, los modelos indican que una explosión de este tipo, aunque ocurriera en las proximidades del Sistema Solar, no supondría ningún peligro para nuestro planeta. "La energía liberada se disiparía rápidamente en el espacio. Lo que esperaríamos captar es un estallido de rayos gamma, invisible a simple vista pero detectable con telescopios especializados", aclara el investigador. A diferencia de una supernova, este fenómeno no provocaría alteraciones perceptibles en nuestro entorno cósmico inmediato.

Lo más curioso, según señala Iguaz Juan, es que "viviremos un proceso histórico, de una magnitud cósmica, y lo más seguro es que lo descubramos tiempo más tarde cuando se analicen los datos recopilados por los telescopios espaciales y se efectúen los análisis correspondientes". Esto significa que la humanidad podría presenciar un evento revolucionario sin ser consciente de ello en el momento en que ocurra, y solo conoceremos su magnitud cuando los científicos procesen la información captada por los instrumentos.

La importancia de la investigación básica en astrofísica

Más allá del descubrimiento en sí mismo, esta investigación destaca la relevancia fundamental de la física teórica y la investigación básica para seguir ampliando nuestro conocimiento del universo. "Aunque este tipo de estudios carecen de aplicaciones prácticas inmediatas, el desarrollo de tecnología para buscar fenómenos tan esquivos impulsa la innovación en instrumentación científica y eso es algo con múltiples repercusiones", explica Iguaz Juan, quien recuerda que numerosas tecnologías que utilizamos cotidianamente, como el láser, el GPS o los detectores médicos, tienen su origen en desarrollos científicos inicialmente concebidos para explorar el cosmos o para responder a cuestiones puramente teóricas.

Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad histórica de presenciar un evento astronómico que podría transformar nuestra comprensión de la física fundamental y del origen del universo. Si las predicciones de los investigadores de Massachusetts se confirman, los próximos años podrían marcar un antes y un después en nuestra concepción del cosmos y de los misteriosos agujeros negros que lo habitan.

¿Qué impacto tendría en la teoría de la relatividad?

La observación de la explosión de un agujero negro primordial no solo validaría las teorías de Hawking, sino que también pondría a prueba aspectos fundamentales de la teoría de la relatividad general de Einstein. Este fenómeno representaría un puente único entre la física cuántica y la relatividad general, dos marcos teóricos que hasta ahora han resultado difíciles de reconciliar. Los científicos esperan que los datos obtenidos durante este evento puedan ayudar a desarrollar una teoría unificada que explique tanto el comportamiento de las partículas subatómicas como el de los objetos astronómicos de gran masa.