Hallan un maravedí de 1622 de Felipe IV en la isla de Ons, que revela la actividad marítima del siglo XVII

Un maravedí acuñado en 1622 durante el reinado de Felipe IV ha sido descubierto de forma casual en la playa de As Dornas, ubicada en la isla de Ons, dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. La antigua moneda española constituye un testimonio valioso de la circulación monetaria y la intensa actividad marítima que caracterizó esta zona del litoral gallego durante el periodo moderno.

El descubrimiento se produjo en una zona intermareal, según han confirmado fuentes de la Dirección del Parque Nacional consultadas al respecto. El informe preliminar elaborado por los expertos ha permitido identificar la pieza numismática a pesar de su estado de conservación "muy deteriorado" y "con fuerte corrosión". La moneda presenta una pátina verde característica de aleaciones de cobre que han permanecido "expuestas a ambientes marinos durante largos periodos", lo que dificulta su análisis pero no impide su correcta catalogación.

Los especialistas barajan tres hipótesis principales sobre cómo pudo llegar esta pieza hasta la playa onubense: una pérdida accidental por parte de algún marinero o poblador, el arrastre desde un pecio cercano o la movilización natural de sedimentos marinos a lo largo de los siglos. Cualquiera de estas opciones resulta coherente con el contexto histórico conocido para el archipiélago durante aquella época.

Características de la moneda encontrada en As Dornas

A pesar del deterioro significativo que presenta la pieza numismática, la combinación de elementos visibles ha permitido una "interpretación sólida" por parte de los numismáticos. El anverso de la moneda muestra un escudo central muy erosionado, mientras que el reverso presenta un castillo o motivo arquitectónico característico del cuartel de Castilla. Uno de los elementos más relevantes es la fecha visible de 1622, que ha sido determinante para su datación.

Además, los expertos han identificado un resello con la marca 'VIII', característico de los realizados entre 1641 y 1642. Este detalle resulta especialmente significativo, ya que "cuando se resellaron monedas antiguas para convertirlas en piezas de 8 maravedís ante la crisis monetaria del siglo XVII", según indica el informe técnico. Esta práctica respondía a la necesidad de la Corona española de hacer frente a las dificultades económicas mediante la revalorización de monedas anteriores en circulación.

Contexto histórico del hallazgo en el Parque Nacional

El descubrimiento resulta "coherente" con el contexto histórico documentado para la isla de Ons durante el siglo XVII. En aquella época, el archipiélago formaba parte de una ruta marítima estratégica con un intenso tráfico naval entre puertos gallegos, portugueses y otras rutas atlánticas. La presencia constante de marineros, pescadores y pobladores estacionales en la isla está ampliamente documentada en los archivos históricos.

Asimismo, la existencia de numerosos naufragios en el entorno del archipiélago ha sido constatada por investigaciones anteriores. Las traicioneras aguas que rodean las Islas Atlánticas constituyeron un peligro constante para la navegación, especialmente durante los temporales que azotaban la costa gallega. Estos naufragios podrían explicar la presencia de objetos y monedas en las playas de la zona, arrastrados por las corrientes marinas a lo largo de los siglos.

Qué es un maravedí y su importancia histórica

El maravedí fue la unidad monetaria básica del sistema castellano desde la época medieval hasta el siglo XIX. Durante el reinado de Felipe IV (1621-1665), estas monedas de cobre circulaban ampliamente por todos los territorios de la Corona española. Su acuñación respondía a la necesidad de disponer de moneda fraccionaria para las transacciones cotidianas de la población.

En el contexto del siglo XVII, España atravesaba una profunda crisis económica y monetaria. La Corona se vio obligada a realizar sucesivas devaluaciones y resellos de la moneda para intentar hacer frente a los enormes gastos derivados de las guerras europeas y el mantenimiento del imperio. El resello de 1641-1642 identificado en esta pieza forma parte de una de estas medidas desesperadas por estabilizar el sistema monetario, multiplicando por ocho el valor nominal de las monedas antiguas.

Valor patrimonial del descubrimiento

Aunque el informe preliminar certifica que su valor económico es "reducido", el hallazgo posee un notable interés desde múltiples perspectivas. En primer lugar, destaca su relevancia histórica como testimonio material de la circulación monetaria en el noroeste peninsular durante el periodo moderno. En segundo lugar, presenta un importante valor etnográfico como prueba de la actividad humana desarrollada en la isla de Ons durante aquella época.

Además, la pieza resulta especialmente relevante para la interpretación del patrimonio marítimo del Parque Nacional. Los responsables del espacio protegido consideran que este tipo de hallazgos contribuyen a comprender mejor la historia marítima y comercial de las Rías Baixas. La moneda se suma así a otros vestigios arqueológicos localizados en el archipiélago que permiten reconstruir la vida cotidiana de sus habitantes a lo largo de los siglos.

Próximos pasos tras el hallazgo

La Dirección del Parque Nacional ya ha establecido el protocolo a seguir con la moneda descubierta. En primer lugar, se procederá a registrar el hallazgo en el inventario oficial de bienes culturales del Parque, garantizando así su catalogación y protección legal. Este registro permitirá documentar adecuadamente las características de la pieza y las circunstancias de su descubrimiento para futuras investigaciones.

Por otra parte, los responsables del espacio natural están considerando utilizar esta moneda en materiales divulgativos dirigidos a los visitantes. La pieza podría formar parte de exposiciones interpretativas sobre la historia marítima del archipiélago o aparecer en publicaciones educativas. De esta manera, el maravedí de Felipe IV cumplirá una función pedagógica que permitirá acercar al público la rica historia naval de las Islas Atlánticas.

¿Por qué son importantes los hallazgos numismáticos en zonas costeras?

Los descubrimientos de monedas antiguas en playas y zonas intermareales proporcionan información valiosa sobre las rutas comerciales, los naufragios y la actividad humana histórica. A diferencia de los hallazgos terrestres, las monedas recuperadas en entornos marinos suelen proceder de pecios o pérdidas en el mar, lo que permite documentar el tráfico naval y los intercambios comerciales de épocas pasadas.

En el caso específico de las Rías Baixas gallegas, la concentración de hallazgos numismáticos refleja la importancia estratégica de esta zona para la navegación atlántica. Durante siglos, estos puertos sirvieron como escala obligada para las flotas que conectaban el norte de Europa con el Mediterráneo y América. Cada moneda recuperada constituye, por tanto, una pequeña pieza del puzzle que permite reconstruir esta intensa actividad marítima.

¿Qué otros vestigios históricos se han encontrado en la isla de Ons?

La isla de Ons ha proporcionado numerosos hallazgos arqueológicos que documentan su ocupación humana desde la prehistoria. Se han localizado restos de castros de la Edad del Hierro, estructuras romanas y vestigios medievales que demuestran una presencia humana continuada durante milenios. Además de este maravedí, en las aguas circundantes se han documentado varios pecios de diferentes épocas.

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas protege no solo los valores naturales del archipiélago, sino también su rico patrimonio cultural e histórico. Los responsables del espacio desarrollan regularmente actividades de prospección y catalogación para inventariar y preservar estos vestigios. Cada nuevo descubrimiento, como esta moneda del siglo XVII, enriquece el conocimiento sobre la historia del archipiélago y su papel en las rutas marítimas atlánticas.